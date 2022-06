Asbestkanker: zo ontstaat het en dit zijn de symptomen

Wij vertellen je alles over deze ziekte.

Wat is asbestkanker?

Bij asbestkanker worden de sereuze vliezen getroffen door een tumor. Sereuze vliezen zijn het borstvlies, longvliezen, buikvlies, hartzakje en bij mannen het vlies om de teelballen. Een tumor in het borstvlies groeit vaak door naar het weefsel er omheen, bijvoorbeeld de ribbenkast of omliggende organen.

Oorzaken

Naast het inademen van asbest zijn er geen andere oorzaken bekend. Asbest bestaat uit fijne vezels. Bij het inademen kunnen ze in de longen achterblijven en vanuit het longweefsel in het borstvlies terecht komen. Asbestkanker is vrij zeldzaam. Jaarlijks krijgen zo’n 600 Nederlanders te horen dat ze asbestkanker hebben.

20 tot 50 jaar na blootstelling

Het bijzondere van asbestkanker is dat de ziekte vaak pas zo’n 20 tot wel 50 jaar na de blootstelling aan asbest ontstaat. Hierdoor komt het zelden bij jonge mensen voor. Blootstellingen vinden vaak beroepsmatig plaats. Denk bijvoorbeeld aan timmerlieden, scheepsbouw, spoorwegen en loodgieters. Meer mannen dan vrouwen worden door asbestkanker getroffen.

Latere leeftijd

Wanneer je op latere leeftijd wordt blootgesteld aan asbest, kan het zijn dat je de ziekte nooit krijgt. Stel dat iemand 66 jaar is bij blootstelling aan asbest. Het kan dan zomaar dat de ziekte zich pas na 40 jaar zou ontwikkelen en deze persoon al eerder overlijd.

Symptomen

Asbestkanker geeft aanvankelijk weinig klachten. Deze symptomen kunnen wel voorkomen:

Kortademigheid met vochtophoping achter een long

Hoesten en pijn bij doorzuchten

Verminderde eetlust en gewichtsverlies

Moeite met het bewegen van de borstkas

Moeite met slikken (in het geval van een tumor op de slokdarm)

Vooruitzichten

De overlevingskansen bij asbestkanker zijn niet goed. Genezing of langdurige overleving is niet mogelijk. Gemiddeld leven mensen na de diagnose nog 13 tot 15 maanden. Wel kun je behandeld worden tegen de klachten om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Behandelingen die kunnen worden uitgevoerd zijn chemotherapie, bestraling, chirurgie, palliatieve behandeling en immunotherapie.

Steun

Voor meer informatie over asbestkanker, een luisterend oor of als je meer wilt weten over hoe anderen met de ziekte omgaan, kun je terecht bij de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.

Schadevergoeding

Omdat asbestkanker vaak een gevolg is van blootstelling aan asbest in de werksfeer kunnen patiënten onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. In sommige gevallen is er recht op een schadevergoeding vanuit de ex-werkgever. Lees er hier meer over.

Bron: AVL, Erasmus UMC