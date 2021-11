Beginnende koortslip? Zo kom je er zo snel mogelijk vanaf

Een koortslip is een infectie van de huid op of rond de lippen die wordt veroorzaakt door het herpesvirus. Een pijnlijk rood plekje, jeuk of een branderig gevoel zijn de eerste symptomen van een beginnende koortslip. Daarna ontstaat vaak een blaasje gevuld met vocht. Een op de drie mensen krijgt in zijn leven wel eens een koortslip en bij veel mensen keert dat regelmatig op dezelfde plek terug.

Koortslip oorzaken

Een koortslip wordt veroorzaakt door het herpesvirus. Het virus zit in het vocht van de blaasjes waardoor de koortslip ook zo besmettelijk is. Via de handen, knuffelen en kussen verspreidt het virus zich. Maar ook via bijvoorbeeld bestek, een handdoek of een tandenborstel. Als het blaasje opdroogt (meestal na een of twee dagen) en er een korstje op komt, is het al veel minder besmettelijk. Meestal is een koortslip binnen tien dagen weer helemaal weg.

Behandeling beginnende koortslip

Liever sneller van die koortslip af? Met deze tips kom je snel van een koortslip af, of ontstaan ze helemaal niet meer. Dat is natuurlijk helemaal goed nieuws.

L-lysine

De nummer één tip van de redactie: L-lysine-tabletten. Dit voedingssupplement helpt om de weerstand te verhogen en een koortslip te voorkomen. Je kunt standaard elke dag één supplement (van 1000 mg) innemen om het te voorkomen. Bij een beginnende koortslip kun je de dosis met één of twee tabletten per dag verhogen om te zorgen dat het niet doorzet en binnen de kortste keren verdwijnt.

Tea tree-olie

Ook tea tree-olie kan helpen om een koortslip snel te laten genezen. Deze essentiële olie heeft een ontstekingsremmende, helende werking. Het zorgt ervoor dat het blaasje opdroogt en uiteindelijk verdwijnt. Wanneer je een koortslip aan voelt komen, breng je met een wattenstaafje wat van de olie aan op de koortslip. Dit kun je een paar keer per dag herhalen tot de koortslip weg is. Breng het ook voor het slapen aan zodat het 's nachts goed uit kan drogen.

Tandpasta en koortslip

Een gouwe ouwe behandeling voor een koortslip: insmeren met tandpasta. Breng een dun laagje aan en doe dit regelmatig opnieuw. Maak de koortslip tussendoor steeds schoon met een wattenstaafje met warm water voordat je een nieuw laagje tandpasta aanbrengt om de koortslip uit te drogen. Ook een paar keer gehoord: breng wat honing aan op de koortslip en herhaal dit een paar keer per dag tot de koortslip verdwenen is.

Ijsblokje bij een beginnende koortslip

Wil je geen middeltjes gebruiken bij een beginnende koortslip? Doe er dan wanneer je 'm op voelt komen meteen een ijsblokje op. Daardoor wordt de zwelling minder en verdwijnt de koortslip snel.

BEKIJK OOK: Hoe kom je aan een koortslip? Dokter Rutger legt uit:

Bron: Thuisarts.nl, Teatreeolie.nl, Omaweetraad.nl