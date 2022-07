Beschermt huismerk-zonnebrand slechter dan merkzonnebrand?

RTL Nieuws komt met hét antwoord op deze grote vraag.

Steeds duurder

Een gezonde huid is goud waard, nietwaar? Toch doet het wel een beetje pijn om honderden euro’s factor 50 weg te smeren in de zomer. Zonnebrandmerken vragen namelijk steeds meer voor een flesje zonnesmeer. Lekker makkelijk: wij hebben het nodig, dat weten zij en op die behoefte spelen ze slim in met hoge prijzen.

Zonnebrand van een huismerk

Waar je voor een flesje Nivea zo 21 euro neertelt, ben je bij huismerk-zonnebrand een stuk goedkoper uit. Een tube zonnebrand van Kruidvat heb je al voor 6,99 euro. En ja, dan heb je precies evenveel milliliter en net zo’n hoge SPF. Beschermt een huismerk-zonnebrand dan toch minder goed?

Minder goede bescherming?

Goed nieuws: nee! Experts vertellen aan RTL Nieuws dat zonnebrand van een huismerk je huid even goed tegen UV-straling beschermt als zonnebrand van een duur merk. Voor het risico op huidziektes door UV-straling hoef je het dus niet te doen.

Voordelen van merkzonnebrand

Een zonnebrandcrème van een duur merk kopen, heeft wel andere voordelen. A-merken doen veel research naar productverbetering, aangezien ze daar met hun hoge prijzen genoeg budget voor hebben. Door onderzoek kunnen zij hun producten optimaliseren, zoals betere smeerbaarheid, extra voedende ingrediënten, een betere biologische afbreekbaarheid of andere nieuwe foefjes als het gaat om zonnebrandcrème. En niet onbelangrijk: ze kunnen ook de geur en verpakking van hun zonnebrand lekkerder en leuker maken.

Dief van je eigen portemonnee

Qua bescherming zit je dus even goed bij een goedkopere variant en kun je net zo goed het huismerk kopen. Wil je toch gaan voor merkzonnebrand maar alsnog niet de hoofdprijs betalen? Let dan goed op de aanbiedingen. In een land als Nederland is altijd wel ergens een zonnebrandactie, zoals een 1+1-gratis-deal. Volgens de Consumentenbond ben je een ‘dief van je eigen portemonnee’ als je zonnebrand niet in de aanbieding koopt.

Bron: RTL.