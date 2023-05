Betaalbaar medicijn geeft artrose-patiënten hoop op een pijnvrije toekomst zonder zware operatie

Artrose zorgt niet alleen voor pijnlijke en stijve gewrichten, maar het beperkt ook de bewegingsvrijheid van patiënten. De enige behandelopties zijn pijnstillers en een ingrijpende operatie waarbij het gewricht wordt vervangen. Al komt daar in de toekomst hopelijk verandering in.

Goedkoop medicijn voor artrose

Het plantenextract colchicine, dat al sinds de eerste eeuw na Christus wordt gebruikt tegen jicht, wordt in de toekomst ook ingezet voor mensen met artrose, als het aan de Nijmeegse wetenschappers ligt. Volgens hoogleraar cardiologie Jan Hein Cornel van het Radboudumc is het middel veelbelovend en kost de pil maar een paar cent.

Met collega’s kwam Cornel jaren geleden op het idee dat dit middel zou kunnen werken tegen hart- en vaatziekten, waarbij ontsteking ook een rol speelt. “We hadden gelijk: in ons onderzoek bij ruim vijfduizend hart- en vaatpatiënten verminderde colchicine de kans op een hartinfarct, dotterbehandeling, bypass of beroerte met 30 procent.”

Eenmaal daags een tablet

Reumatoloog Calin Popa van de Sint Maartenskliniek opperde dat het mogelijk ook kon helpen tegen artrose. “Het aantal patiënten met een knie- of heupvervanging was in de groep die werd behandeld met colchicine ruim 30 procent lager dan in de placebogroep. Omdat het zo’n oud medicijn is, weten we dat het veilig is. En de behandeling is makkelijk: eenmaal daags een tabletje, door de huisarts voorgeschreven”, zegt Michelle Heijman, onderzoeker bij de Sint Maartenskliniek.

“Er zijn andere middelen die ook wat lijken te doen tegen artrose, maar die zijn óf minder veilig, óf heel duur. Colchicine kost maar een paar tientjes per jaar. Omdat artrose zoveel voorkomt, kan de kostenbesparing enorm zijn”, vult Popa aan.

Meer onderzoek nodig

Patiënten met artrose kunnen op dit moment nog niet worden behandeld met colchicine, omdat het onderzoek gebruik maakte van gegevens van een studie naar hart- en vaatpatiënten. Er is nog meer onderzoek nodig om het effect definitief wetenschappelijk vast te stellen, voordat het middel aan patiënten met artrose wordt aangeboden.

“Als we daarmee kunnen bevestigen dat colchicine werkt, is dat fantastisch nieuws”, aldus Popa. “We kunnen artrose-patiënten dan eindelijk een veilig en effectief middel aanbieden. Dat verbetert hun kwaliteit van leven sterk en zou in sommige gevallen een zware operatie kunnen uitstellen of zelfs voorkomen.”

Bron: Radboudumc, ANP