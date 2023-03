Betaald menstruatieverlof: zou het werken in Nederland?

“Een historische dag voor de feministische vooruitgang”, noemde de Spaanse minister van Gelijkheid het menstruatieverlof dat vorige maand in Spanje werd ingevoerd. Niet de werkgever, maar het sociale zorgsysteem draagt de kosten. Het enige wat je nodig hebt, is een briefje van de dokter.

Alternatieven

Wordt het niet ook in Nederland tijd? Gynaecoloog Marlies Bongers is gespecialiseerd in menstruatieklachten en denkt dat het goed is om een gepersonaliseerde vorm van menstruatieverlof in te voeren. “Er zijn genoeg andere mogelijkheden om dagen van een hevige of pijnlijke menstruatie op te vangen”, stelt ze. Als voorbeelden geeft ze thuis werken, wisselen van dienst en een dag enkel administratieve taken verrichten.

Het gesprek aangaan

“Dit hangt allemaal af van het soort werk en verschilt per vrouw”, vervolgt ze. “Een goede leidinggevende gaat idealiter het gesprek aan en zoekt naar een mooie oplossing met de betreffende werknemer.”

Doorbreek het taboe

Menstruatie uit de taboesfeer halen is hiervoor essentieel. “Bedrijven moeten laten zien wat ze doen, zodat meer vrouwen er willen werken. De tijd hiervoor is nú. Het helpt als er een vertrouwensmanager wordt aangesteld voor vrouwspecifieke aandoeningen. Deze persoon moet empathisch zijn en dit soort onderwerpen níet wegwuiven.”

Vrouwen hebben hierin zelf ook een aandeel volgens Bongers. “Het is belangrijk om met heel heftige klachten naar de dokter te gaan, zodat er ook wat aan gedaan kan worden.”

De voordelen van menstruatieverlof

Toch zijn er ook redenen die pleiten vóór het invoeren van betaald menstruatieverlof in Nederland. “Er zijn helaas altijd bedrijven die niet wíllen bewegen”, vertelt Bongers. “De wet is dan een prachtig forceermiddel.”

Voorbeeldlanden

Behalve Spanje zijn er een aantal landen die het menstruatieverlof wettelijk hebben geregeld, waaronder Zuid-Korea, Indonesië, Zambia en al sinds 1947 Japan. In Europa is Spanje de voorloper.”

Niemands menstruatie is hetzelfde: De een heeft extreem heftig bloedverlies, de ander kan niet functioneren door de pijn. Wist je dat menstruatie ook kan uitblijven? In onderstaande video zie je hoe het zit.

Bron: NOS.nl