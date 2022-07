Bewezen: het seizoen waarin je geboren bent zegt iets over je persoonlijkheid en gezondheid

Dat blijkt uit verschillende onderzoeken van universiteiten wereldwijd.

Geboren in de winter? Dit zegt het over je persoonlijkheid en gezondheid

Mensen die in de winter zijn geboren, hebben meer kans op hart- en vaatziekten, blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Columbia University onder 1,75 miljoen mensen, geboren tussen 1900 en 2000.

Hoe dat kan? De Amerikanen verwijzen naar de omgeving waarin een baby geboren wordt. Zo krijgen winterbaby’s in de eerste maanden minder vitamine D binnen.

Mensen die in de herfst zijn geboren leven langer

Uit het onderzoek van de Columbia University blijkt ook dat mensen die in de herfst zijn geboren meer kans hebben op aandoeningen aan de luchtwegen en neurologische aandoeningen.

Toch is er ook goed nieuws: de onderzoekers concludeerden ook dat herfstmensen langer leven dan lentebaby’s.

In de lente geboren? Dan ben je optimistischer

Lentebaby’s bleken later in hun leven optimistischer ingesteld dan mensen die geboren zijn in de herfst of winter, concludeerden Hongaarse onderzoekers.

Minder leuk: ook blijkt dat vrouwen die tussen mei en september zijn geboren een hogere kans hebben op vruchtbaarheidsproblemen.

In de zomer geboren? Dit zegt het over je

Uit hetzelfde Hongaarse onderzoek blijkt ook dat mensen die in de zomer zijn geboren meer kans hebben op stemmingswisselingen dan mensen die in de winter zijn geboren. Toch lopen ze juist een kleinere kans op een bipolaire stoornis of schizofrenie. Dat heeft allemaal te maken met vitamine D, want hoeveel baby’s daarvan opnemen (ook al in de baarmoeder) heeft invloed op de hersenontwikkeling.

Grappig: mensen die in de zomer zijn geboren zijn waarschijnlijk een avondmens. Terwijl mensen die in de winter zijn geboren waarschijnlijk eerder naar bed gaan ‘s avonds.

Relatie geboortemaand en gezondheid

Zo is er met ieder seizoen natuurlijk iets positiefs en negatiefs. Maar misschien dat je nu beter kunt verklaren waarom je zo bent zoals je bent.

Bron: EOS wetenschap