Bewezen: slechte slapers hebben meer kans op chronische ziektes

Britse onderzoekers toonden dat aan. Hun studie werd onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos Magazine.

Weinig slaap is ongezond

Vooral mensen die vijf uur of minder slapen, lopen het risico op chronische ziektes. Vanaf je vijftigste heb je dan 30 procent meer kans op diabetes, kanker, depressie, leverziektes en dementie.

Zeventigjarigen die weinig slapen hebben zelfs 40 procent meer kans op een chronische ziektes dan hun leeftijdsgenoten die zeven tot acht uur slapen.

Chronische ziektes

De onderzoekers namen uitgebreid de tijd voor hun studie. Ze volgden een groep van bijna achtduizend mensen 25 jaar lang. Elke vijf jaar werd gekeken naar hun slaap en gezondheid.

De conclusie van de wetenschappers: zorg dat je tussen de zeven of acht uur slaapt per nacht. Want hoeveel groente je ook eet en hoeveel je ook beweegt, ook slaap heeft een grote invloed op je gezondheid. En dan hebben we het nog niet eens over je geestelijke gezondheid gehad. In eerdere onderzoeken werd al een verband aangetoond met slaap en je mentale welzijn.

Een goede reden dus om vanavond lekker vroeg onder de wol te kruipen. Of om je morgenochtend nog een keertje extra om te draaien...

Bron: Nu.nl, Plos magazine