Bij deze kleur ontlasting moet je altijd aan de bel trekken

Heeft jouw poep een andere kleur dan je gewend bent? Dit kan er aan de hand zijn.

Grijs

Grijze ontlasting, beter bekend als stopverf ontlasting, kan op een paar dingen wijzen: een verminderde vetopname door een verstopping van de galwegen of een aandoening van de alvleesklier.

Groen

Door groene groentes kan je ontlasting groen kleuren, maar ook een toename van gal kan de ontlasting groenkleurig maken. Een belangrijke uitzondering hierop is de kleur van ontlasting bij baby’s. In de eerste periode is de ontlasting van baby’s bijna altijd gelig of groenig. Na zo’n zes maanden verandert dit in de gebruikelijke bruine kleur.

Rood

Geen bieten of rode kool gegeten? Dan kan rode poep duiden op bloed. Vaak wordt bloed in de ontlasting veroorzaakt door bloedingen in het rectum of anus.

Zwart

Donkere of zwarte ontlasting wijst op bloedverlies vanuit de maag of darm. Het bloed is dan al zo lang in het lichaam, dat het geoxideerd is en daarom een donkere kleur heeft gekregen. Raadpleeg in dit geval zo snel mogelijk een huisarts.

Bron: Darmklachten, Vitakruid