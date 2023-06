Bij obesitas reageren de hersenen anders op eten, bewijst nieuw onderzoek

Aan het onderzoek deden 60 proefpersonen mee. De helft had een gezond gewicht, de andere helft obesitas (een bmi boven de 30).

Dopamine

De resultaten lieten zien dat mensen met obesitas geen veranderende hersenactiviteit hadden na het eten, terwijl dit bij mensen met een gezond gewicht wél veranderde. Ook de dopamineafgifte in de hersenen, lag veel lager bij mensen met ernstig overgewicht. Dopamine is een stof die effect heeft op onder meer het welzijnsgevoel en het gevoel van beloning. De dopamine bij de mensen met obesitas bleek nauwelijks meetbaar.

Dezelfde reactie na gewichtsverlies

De reacties van de hersenen bleven ook na gewichtsverlies gelijk. “Dit zou kunnen bijdragen aan de gewichtstoename die we heel vaak zien nadat mensen eerst succesvol zijn afgevallen”, vertelt Mireille Serlie, hoofdonderzoeker en hoogleraar aan Amsterdam UMC, aan RTL Nieuws. “Als de hersenen niet mee veranderen is het moeilijk om gezond eetgedrag vol te houden.”

Geen gebrek aan wilskracht

“Het mooie aan dit onderzoek is dat het bevestigd dat obesitas niet komt door een gebrek aan wilskracht. Je ziet dat het lichaam bij obesitas écht uit balans is op meerdere vlakken”, vertelt Eveline van de Waterlaat aan Libelle. Ze is dieetpsycholoog en schreef het boek Nu afvallen & nooit meer aankomen. “Het is jammer dat de hersenactiviteit en dopaminewaarden alleen direct gemeten zijn na het afvallen. Het is ook fijn om te weten wat het op lange termijn doet.”

Crashdieet

Ander onderzoek laat zien dat het dopaminesysteem zich na een bariatrische ingreep wél kan herstellen maar pas na een langere tijd. “Twee jaar later zagen onderzoekers dat de het aantal dopamine receptoren weldegelijk toegenomen was. Alleen niet zo hoog was als bij mensen die geen obesitas hebben of hebben gehad. Daarnaast is de manier waarop je afvalt ook van belang. Val je veel af door een crashdieet, dan is de kans groot dat ook je hormoonhuishouding compleet door de war raakt. Kortom: dit alles vraagt om nog meer onderzoek.”

Deprimerend nieuws

De dieetpsycholoog kan zich voorstellen dat het nieuwsbericht deprimerend overkomt. “Je zou het idee kunnen krijgen dat afvallen toch zinloos is, als er direct na het bereiken van gezond gewicht niets blijkt te veranderen in je hersenen. Maar je leefstijl veranderen is nóóit zinloos. Het heeft altijd zin om gezond te eten. Voor nog zoveel redenen, zoals bijvoorbeeld je energieniveau, hart en bloedvaten.”

Bron: RTL Nieuws