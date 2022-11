Bijna de helft van de Nederlanders is bang de stijgende zorgpremie niet meer te kunnen betalen

Op 12 november moeten alle verzekeraars hun tarieven voor de basis- en aanvullende zorgverzekering naar buiten hebben gebracht. Dan kan er zes weken lang worden vergeleken en overgestapt.

Uit het onafhankelijke Independer-onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders van plan is om zich te gaan oriënteren op een andere zorgverzekering. Dit is volgens Independer-zorgexpert Mirjam Prins een erg hoog aantal. “Door de gestegen prijzen gaat iedereen natuurlijk kritisch kijken waar en hoe er kan worden bespaard. Zeker als je een tijd niet naar de zorgverzekering hebt omgekeken, dan kun je een te uitgebreid pakket hebben. Minder gaan betalen is altijd aantrekkelijk, maar informeer jezelf goed zodat je weet waarvoor je kiest”, aldus de Independer-expert.

Rekenpremie stijgt fors en collectiviteitskorting vervalt

Op Prinsjesdag maakte het ministerie van VWS de rekenpremie al bekend. Dat is een richtlijn voor de zorgverzekeraars voor hun basisverzekering. Het is in ons land verplicht om een basisverzekering te hebben. De rekenpremie stijgt met 127 euro naar een bedrag van 1649 euro per jaar. Ook mogen zorgverzekeraars vanaf 2023 geen korting meer geven op de collectieve basisverzekering. Op dit moment is deze collectiviteitskorting nog maximaal 5%. Bijna twee op de drie Nederlanders heeft zo’n collectieve korting. Deze ontwikkelingen zorgen samen voor een fikse prijsstijging en dat geeft ongerustheid bij de consument. Zeker omdat de premiestijging de afgelopen jaren beperkt bleef tot tientjes per jaar. Maar liefst 81% van de respondenten zegt zich nu zorgen te maken over de komende prijsstijging. Bijna de helft is bang de zorgpremie zelfs niet meer te kunnen betalen.

Kijk kritisch naar de verzekering

Van de ondervraagden zegt 41% de dekking het belangrijkste onderdeel te vinden in een zorgverzekering. Gevolgd door de prijs, die door 24% van de respondenten als belangrijkste wordt aangewezen. Prijs is gemiddeld belangrijker onder de groep die zich zorgen maakt om de zorgpremie en het kunnen betalen ervan. “De zorgverzekering is een hoge kostenpost, toch moet je uitkijken met zomaar de tandverzekering of aanvullende verzekering te schrappen. Kijk goed wat je wel en niet nodig hebt. Als je iets schrapt, probeer het bespaarde geld dan opzij te zetten voor als er iets gebeurt. Vergelijk goed en kies dan bewust”, aldus Independer-zorgexpert Mirjam Prins.

Stijgingen zorgverzekeringen tot nu toe bekend

DSW: € 137,50 - was €127,75 in 2022 (verschil + €9,75 per maand en €117 per jaar)

InTwente: € 137,50 - was €127,75 in 2022 (verschil + €9,75 per maand en €117 per jaar)

Stad Holland: € 140,75 - was €133 in 2022 (verschil + €7,75 per maand en €93 per jaar)

Bron: Independer