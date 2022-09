Bizar, maar het werkt: aangepast koortslipvirus blijkt kanker te kunnen genezen

En bij anderen zagen artsen de tumoren na de virusinjecties krimpen.

Koortslipvirus tegen kanker

Het gaat om een medicijn dat een verzwakte vorm is van het koortslipvirus herpes simplex, dat normaal gesproken de koortsblaasjes veroorzaakt. Dit virus is nu aangepast om tumoren te doden. In totaal zijn veertig patiënten behandeld met de virusinjecties. Deze worden rechtstreeks in de tumor ingebracht. Deze activeren het immuunsysteem en laten de kankercellen barsten. Dat zit zo: de verzwakte en aangepaste versie van het koortslipvirus infecteert schadelijke kankercellen, waardoor het immuunsysteem hard gaat werken om deze kankercellen te vernietigen. Hierdoor slinkt de tumor.

Indrukwekkende resultaten

De bevindingen van het onderzoek zijn onlangs gepresenteerd op een medische conferentie in Parijs. Hoofdonderzoeker professor Kevin Harrington noemt de resultaten ‘werkelijk indrukwekkend’. “Het is zeldzaam dat we zulke goede responspercentages zien in een vroeg stadium van klinische proeven, aangezien deze in de eerste plaats bedoeld zijn om de veiligheid van de behandeling te testen, en het gaat om patiënten met zeer gevorderde kankers waarvoor de huidige behandelingen niet meer werken”, zegt hij tegen BBC.

Meer onderzoek nodig

Bijwerkingen, zoals vermoeidheid, waren over het algemeen erg mild. Natuurlijk zijn langere studies nodig om het effect van koortslipvirusinjecties wetenschappelijk te bewijzen, maar de resultaten zijn tot dusver veelbelovend voor mensen met vergevorderde kanker. “Deze nieuwe virale therapie is veelbelovend in een kleinschalige eerste proef. Nu hebben we meer studies nodig om na te gaan hoe goed het werkt”, zegt dr. Marianne Baker van Cancer Research UK.

Eén op de drie mensen overlijdt aan de gevolgen van kanker. Voorkomen is beter dan genezen en een gezonde leefstijl kan het risico al verminderen. Diëtiste Wendy geeft in de video hieronder 10 adviezen:

Bron: BBC, ESMO Congress 2022