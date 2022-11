Bloed uit de anus: hoe veel kwaad kan dat?

Op veel onderwerpen rust nog altijd een taboe. Het geldt voor zo ongeveer alle lichaamsdelen van navel tot stuitje. Onnodig, en soms zelfs gevaarlijk. Bepaalde klachten vereisen namelijk medische zorg. Hoe zit dat met bloed uit de anus?

Rossig bruin

Je bent naar de wc geweest, hebt iets te hard je best moeten doen, veegt af en – ja hoor – je ziet een rode veeg op het wc-papier. Of je kijkt na je nummer twee even achterom en ziet naast het oude vertrouwde bruin een rossig kleurtje de boel ontsieren. Herkenbaar scenario? Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het feit dat je bloed bij je ontlasting opmerkt. Niet allemaal zijn ze even ernstig, wél allemaal het onderzoeken waard.

De verschillende oorzaken van bloed uit je anus

De meest voorkomende zijn aambeien (bobbeltjes aan de binnenkant van de darm) en scheurtjes, die bij elke grote boodschap weer opengaan en dan beginnen te bloeden. Ze kunnen gepaard gaan met jeuk in je bilspleet en een branderig of pijnlijk gevoel rond je anus. Minder vaak is het euvel een ernstige ontsteking, poliep, verzwakte bloedvaten of een soa door anale seks. In een enkel geval kunnen medicijnen de boosdoener zijn van een bloedende anus. Sommige bloedverdunners, pijnstillers (zoals diclofenac, ibuprofen en naproxen) en antidepressiva zorgen voor bloed in de pot. Je gaat er natuurlijk niet vanuit, maar ook kanker is een optie.

Alarmerende situaties

Maak bij twijfel altijd een afspraak bij je huisarts, zodat je indien nodig kunt worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor een bloedonderzoek of coloscopie. Alarmerende situaties zijn onder meer wanneer je in korte tijd veel bloed verliest en/of duizelig, suf en zweterig wordt. Ook bloedverlies in combinatie met een verminderde eetlust, vermoeidheid, verstopping, diarree, buikpijn of koorts is reden om er een belletje aan te wagen.

Eten, drinken, bewegen

Wat je kunt doen om bloed uit je anus te voorkomen? Ervoor waken dat je niet met kogelharde keutels te maken krijgt. Dat doe je door gezonde, makkelijk verteerbare voeding te eten, voldoende (water) te drinken en regelmatig te bewegen (ze noemen het niet voor niets een digestive walk). We hopen dat je eerstvolgende toiletbezoek gesmeerd verloopt.

Bron: thuisarts.nl