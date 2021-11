Bloeddonor? Dan kun je vanaf 2022 je bloed gratis laten testen op ziekten

Nu wordt alleen nog getest op bloedoverdraagbare infecties, maar vanaf 2022 kunnen donors bij bloedbank Sanquin hun bloed ook laten checken op de kans op diabetes, hart- en vaatziektes, immuunproblemen en kanker. Deze gezondheidschecks worden aangeboden om bloeddonatie aantrekkelijker te maken voor donors.

Vroeg stadium

Bovendien hoopt Sanquin zo bij te dragen aan een gezonder Nederland. “Voor de donor kan er ziekte worden voorkomen. We speuren naar signalen, waardoor er in een heel vroeg stadium door de donor zelf of door de medische zorg kan worden ingegrepen”, legt Sanquin-directeur Tjark Tjin-A-Tsoi uit aan de Telegraaf. Bovendien hoopt hij met dit preventieve screenen de exploderende gezondheidskosten in de samenleving te helpen indammen. “Daarnaast worden we zo voor hopelijk nog meer mensen interessant.”

Vooral de vraag naar donoren van bloed is groot, aangezien plasma wordt gebruikt als grondstof voor allerlei geneesmiddelen.

Zelf aan de slag

Donoren moeten bij de nieuwe healthcheck wel zelf aangeven of ze zo’n terugkoppeling ook willen. “Wij stellen geen diagnose, maar we kunnen wijzen op de eerste tekenen van bijvoorbeeld diabetes”, zegt Sanquin-woordvoerder Marloes Metaal in het NOS Radio 1 Journaal. Zo kunnen mensen misschien voorkomen dat ze ziek worden door zelf aan de slag te gaan en hun leefstijl aan te passen.

Bloeddonors zijn vaak erg trouw en komen meerdere keren per jaar om bloed(plasma) te doneren. Daardoor kan Sanquin het snel zien als er een verandering optreedt. In januari start de bloedbank met een pilot.

Hoe werkt bloed doneren precies? Libelle's Kim laat het zien:

Bron: Sanquin, de Telegraaf.