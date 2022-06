Iedere dag zijn er mensen die bloed nodig hebben. Bijvoorbeeld na een ongeval, operatie, bevalling of vanwege een ziekte. Helaas is bloed maar beperkt houdbaar. Hierdoor is er een voortdurende instroom nodig.

Bloeddonor worden?

Ben jij nog geen bloeddonor, maar zou je dit wel willen worden? Er zijn een aantal eisen waar je aan moet voldoen. Bij bloedbank Sanquin kun je een online check doen om erachter te komen of je donor mag worden. Dit zijn de minimale eisen:

Je bent tussen de 18 en 65 jaar

Je weegt meer dan 50 kilo

Je hebt geen bloedtransfusie ontvangen na 1 januari 1980

Je bent niet in het Verenigd Koninkrijk geweest tussen 1 januari 1980 en 31 december 1996 voor in totaal zes maanden of langer (in verband met de ziektevariant Creutzfeldt-Jakob)

Je hebt nooit drugs gespoten

Je spreekt, leest en verstaat de Nederlandse of Engelse taal

Wanneer mag je geen bloed doneren?

Je mag niet doneren als je op dat moment corona hebt, je hiv-positief bent of aids hebt, of als je drager van het hepatitis B- of hepatitis C-virus bent. Wanneer je op dit moment een chronische of ernstige ziekte zoals kanker of suikerziekte hebt of dit in het verleden hebt gehad, is er meer informatie nodig over jouw specifieke situatie en kun je het best contact opnemen met de bloedbank. Er zijn ook een aantal situaties waarin je tijdelijk geen bloed mag geven, daar lees je hier over.

Aanmelden als bloeddonor

Mag jij bloed donoren? Dan kun je je hier aanmelden als bloeddonor. Voor je allereerste transfusie wil je vast weten waar je aan toe bent. Libelle’s online redacteur Kim is al zo’n tien jaar bloeddonor en laat je weten hoe dit in z’n werk gaat.

Iets voor de medemens doen

Kim legt uit waarom ze bloeddonor is geworden: “Als mij zelf iets overkomt, hoop ik dat er genoeg bloed is. Het ‘voor wat, hoort wat’-principe. Los daarvan heb ik het geluk dat ik gezond ben en wil ik best eens in de zoveel tijd een uurtje van mijn tijd investeren om wat voor de medemens te doen.”

Heel hard nodig

Ook is het nog steeds heel hard nodig, benadrukt de ervaren bloeddonor: “25 op de 100 mensen hebben ooit een bloedtransfusie nodig, terwijl maar 2 op de 100 mensen bloeddonor zijn. Veel te weinig!”

Kijk mee in de bloedbank

In de onderstaande video neemt Kim je mee naar de bloedbank. Ze laat zien hoe ze van tevoren door een medewerker gekeurd wordt en hoe ze erbij ligt wanneer ze een halve liter bloed bij haar afnemen:

Bron: Sanquin