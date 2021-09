Bloedneus? Zó laat je hem het snelst stoppen

Neusbloedingen komen vaak voor. Ze kunnen eng zijn, maar ze duiden zelden op een ernstig medisch probleem. De neus bevat veel bloedvaten, die zich zowel aan de voor- als achterkant van de neus bevinden. Deze zijn erg kwetsbaar en bloeden gemakkelijk, waardoor een neusbloeding al gauw op de loer ligt.

Twee soorten

Er zijn twee soorten bloedneuzen. Een voorste neusbloeding treedt op wanneer de bloedvaten aan de voorkant van je neus breken en bloeden. Het bloed komt dan zachtjes uit je neus lopen. Een achterste neusbloeding komt voor in de rug of het diepste deel van je neus. In dit geval stroomt het bloed langs de achterkant van je keel. Dit wordt ook wel een posterieure bloedneus genoemd. Deze variant komt minder vaak voor, maar kan wel gevaarlijk zijn.

Veel voorkomende oorzaken

Bij een bloedneus vindt er een bloeding binnenin en rondom je neus plaats, waardoor er bloed uit je neusgaten drupt of sijpelt. Dit kan snel gebeuren, aangezien er in je neus allemaal kleine bloedvaatjes zitten en het slijmvlies in je neus erg dun is. Hierdoor ontstaan er snel wondjes. Veel voorkomende oorzaken zijn:

Neuspeuteren

Een vreemd voorwerp in je neus, zoals een steentje of kraaltje

Uitdroging of droge lucht

Een stoot tegen je neus

Aderverkalking

Warmte

Veel niesen

De kans op een bloedneus wordt groter als je bloedverdunners gebruikt, je allergisch bent of koorts hebt of verkouden bent. Verder kan een bloedneus ook te maken hebben met een tekort aan vitamine K.

Dít kun je het beste doen

Ga licht voorovergebogen staan, zodat je bloed dat naar je keel sijpelt makkelijk kunt uitspugen. Als het alleen om een bloedneus gaat, kun je één keer zachtjes je neus proberen te snuiten. Let op: je kunt beter níet snuiten als je denkt dat er mogelijk meer aan de hand is, zoals een scheselbasisbreuk of aangezichtsletsel. Probeer het bloed niet in te slikken. Het is daarom verstandig om voorover te buigen, zodat het bloed uit de neus en mond kan lopen. Knijp vervolgens je neus zo’n tien minuten dicht. Stopt de bloeding niet na 15 à 20 minuten? Of blijft er bloed uit de mond lopen? Bel dan de huisarts of spoedpost van de huisarts. Blijf ondertussen je neus zoveel mogelijk dichtknijpen totdat er een arts is om je te behandelen. Zit er een voorwerp vast in je neus? Bel dan altijd gelijk de huisarts of spoedpost.

Dít kun je beter niet doen

Raak in ieder geval niet in paniek. Als je je opwindt of inspant, stijgt je bloeddruk. Hierdoor gaat je neus alleen maar harder bloeden. Ga ook niet op je rug liggen, want daardoor druipt het bloed je keel in. Dat is vies, maar als je (veel) bloed doorslikt kun je er ook misselijk worden. Bovendien kun je je per ongeluk verslikken in het bloed. Tot slot: stop geen watjes, propjes tissue of tampons in je neus.

Gemorst? Zó haal je bloedvlekken makkelijk uit je kleren:

Bron: Rode Kruis, Healthline.