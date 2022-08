Brandend maagzuur? Dit is de oorzaak en zo kom je er vanaf

Dit wil je weten over brandend maagzuur.

Zo ontstaat brandend maagzuur

Brandend maagzuur ontstaat zoals de naam al doet vermoeden in de maag. Onze maag gebruikt namelijk zuur om voedsel te verteren en bacteriën te doden. In de maagwand zitten speciale cellen die dit zuur produceren.

Je krijgt last van oprispingen en een branderig gevoel in je maag en slokdarm als je last hebt van overtollig maagzuur. Dat gebeurt als er teveel cellen ontstaan die zuur produceren. Ook als het ‘klepje’ tussen de de slokdarm en maag niet goed functioneert, kan overtollig maagzuur omhoog komen in de slokdarm.

Symptomen

Je herkent brandend maagzuur aan een brandende slokdarm en pijn of druk achter je borstbeen, maar je kunt ook last hebben van onderstaande symptomen:

Een droge hoest (met name na het eten)

Een zere keel

Een hese stem

Moeite met slikken

Een slecht gebit (gaatjes en tanderosie door maagzuur)

Benauwdheid, vooral ’s nachts

Een brok in je keel

Wat brandend maagzuur triggert verschilt per persoon. Als je last hebt van dit kwaaltje kun je op de onderstaande dingen letten.

Vermijd strakke kleding

Een knellende broek of top rondom je buik kan brandend maagzuur veroorzaken. Draag liever een comfy trui en een broek die lekker losjes zit, dan heb heb je in ieder geval geen drukkend gevoel op je maag.

Geen koolzuur en koffie

Als je vaak last hebt van brandend maagzuur, kun je cola en andere koolzuurhoudende dranken beter links laten liggen. Koffie, bier en andere en alcoholische dranken kun je ook beter overslaan. Toch zin in een bakkie? Kies dan voor decafé, dat heeft een lagere zuurgraad.

Neem een eetlepel honing

Door de antibacteriële eigenschappen van honing kun je de spijsvertering een handje helpen en kan maagzuur worden verminderd. Honing is een natuurlijke probiotica met goede bacteriën als lactobacilli en bifidobacteria. Twee eetlepels per dag is al voldoende.

Drink gemberthee

Gember wordt al eeuwenlang gebruikt als remedie tegen maagzuur. Verse gemberwortel zorgt voor neutralisatie van de zuurgraad wanneer het in contact komt met de maagsappen. Hierdoor zal het verteringsproces beter verlopen. Tip: roer een eetlepel honing door je gemberthee.

Rechtop staan

Ook je houding kan bijdragen aan brandend maagzuur. Wanneer je rechtop staat, leg je minder druk op de onderste sluitspieren van je slokdarm. Zo voorkom je dat maagzuur in je slokdarm naar boven komt. Er wordt daarom afgeraden om na een zware maaltijd gelijk op de bank te liggen. Maak liever een wandeling.

Als je ’s nachts last hebt van brandend maagzuur, kun je het beste een kussen onder je romp leggen. Door je hoofd en bovenlichaam hoger te houden dan je onderlichaam, moet het vervelende gevoel langzaam weggaan.

Vermijd bepaalde voeding

Naast koffie, alcohol en koolzuurhoudende dranken, kan ook bepaalde voeding brandend maagzuur triggeren. Denk aan citrusvruchten als citroen, grapefruit, mandarijn en sinaasappel. Ook chocola, scherpe kruiden en pepermunt kun je beter vermijden.

Stop met roken

Nicotine verslapt de sluitspier tussen de slokdarm en de maag, waardoor zure maaginhoud makkelijker terugstroomt in de slokdarm. Een goede reden om nu echt te stoppen met roken.

Pijnstillers

Verschillende pijnstillers kunnen maagzuur veroorzaken. Als je iets wil innemen tegen de pijn wordt aangeraden om een paracetamol in te nemen. Maagzuurremmers hebben vaak vervelende bijwerkingen en daarom wordt geadviseerd om dit alleen te gebruiken in overleg met de huisarts.

Het beste kun je achterhalen waar de klachten vandaan komen. Zo ga je brandend maagzuur het meest effectief én veilig te lijf.

Wanneer naar de dokter?

Brandend maagzuur kan op de lange termijn vervelende kwaaltjes opleveren. Mensen bij wie de slokdarm jarenlang (chronisch) teveel wordt blootgesteld aan maagzuur, kunnen een ‘Barret slokdarm’ ontwikkelen, waarbij de slokdarm deels is bekleed met ander weefsel. Dit geeft een licht verhoogde kans op slokdarmkanker.

Voelt het alsof je eten niet wil zakken, moet je regelmatig overgeven, ben je in korte tijd meer dan vijf kilo afgevallen zonder aanwijsbare oorzaak of heb je zwarte, dunne ontlasting? Dan is een bezoekje aan de huisarts zeker geen slecht plan.

Wist je dat ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders last hebben van brandend maagzuur? Wat je ertegen kunt doen, vertelt dokter Rutger in deze video:

Bron: Mlds, Healthline, Etos