‘Brown noise’ is onwijs populair op TikTok: is dit hét nieuwe slaapgeheim?

Brown noise neemt TikTok over. Maar wat is dat precies?

White noise, pink noise, brown noise

Misschien heb je weleens gehoord van white noise. Dit geluid wordt al veel gebruikt (bij baby's) om rustig in slaap te kunnen vallen. Je kunt hiervoor een video afspelen met dit geluid (bijvoorbeeld het geluid van de zee of een waterval of een ventilator) en er zijn zelfs apparaten te koop die dit geluid maken. Naast white noise heb je ook pink noise. Die geluiden lijken op elkaar, maar pink noise is wat minder hard omdat de lagere tonen worden versterkt en daardoor wat minder storend. Denk aan het geluid van niet al te harde wind of regen.

Brown noise: de nieuwste TikTok-trend

Er is dus nog een kleur geluid: brown noise wat ook wel red noise wordt genoemd. Dat maakt het onnodig ingewikkeld, dus laten we het houden op brown noise. Niet nieuw onder experts, het wordt ook al veel gebruikt in combinatie met de andere geluiden, maar door de nieuwe aandacht op TikTok wel nieuw voor veel anderen.

Slaapexperts zeggen dat dit geluid alle frequenties en geluiden van elk octaaf bevat en het je daarom helpt om je gedachten los te kunnen laten en lekker in slaap te vallen. Daarnaast blijkt uit de reacties op TikTok ook dat het mensen met ADHD helpt om zich te ontspannen.

Er is nog niet zoveel onderzoek gedaan naar brown noise als dat er is gedaan naar white noise. TikTok-gebruikers hopen dan ook dat er door deze trend meer aandacht voor komt en ook echt met wetenschappelijk onderzoek bewezen wordt wat de voordelen van brown noise zijn.

Val jij moeilijk in slaap? Misschien ben je met dit geluid zo weg:

Bron: Ladbible.com