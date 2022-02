Eerder schreven we al over de symptomen en het aanvullen van een magnesium-, kalium- en ijzertekort. Maar wanneer heb je een jodiumtekort en hoe herken je het?

Jodium in het kort

Jodium is een mineraal dat voornamelijk voorkomt in zeevruchten. Het ondersteunt de werking van je schildklier. Een tekort aan jodium kan ervoor zorgen dat je schildklier te traag werkt. Er komt dan te weinig schildklierhormoon in je bloed, terwijl je dit hormoon nodig hebt bij de stofwisseling in je lichaam. De stofwisseling zorgt er bijvoorbeeld voor dat voedsel wordt omgezet in energie. Bovendien houdt jodium ook alle andere hormonen in balans.

Volgens de World Health Organization krijgt 37,5% van de Nederlanders minder dan 100 microgram jodium per dag binnen. Dit is te weinig, aangezien de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid minimaal 150 gram jodium is. Voor zwangere vrouwen zelfs 200 microgram. Maar helaas worden de symptomen vaak niet direct gelinkt aan een jodiumtekort. Degenen die het meeste risico loopt op een tekort zijn:

Zwangere vrouwen

Mensen met een insulineresistentie

Mensen die weinig brood eten

Mensen die een vegetarisch of veganistisch dieet volgen

Symptomen jodiumtekort

Het vervelende is dat een jodiumtekort vaak een lange tijd ongemerkt kan blijven, aangezien je schildklier jodium kan opslaan. Je schildklier gaat dan heel voorzichtig om met de reserves, maar dit kan wel voor bepaalde symptomen zorgen:

Zwelling in de nek (te grote schildklier)

Koude handen en voeten

Onverwachte gewichtstoename

Vermoeidheid en zwakte

Droge, schilferige huid

Haaruitval

Breekbare nagels

Hese, krakende stem

Lusteloosheid en somberheid

Slecht geheugen

Een verhoogd cholesterolgehalte

Veranderingen in je hartslag

Spierkrampen en –zwakte

Opgezwollen ogen

Zware of onregelmatige menstruatie

Traag werkende schildklier

Schildklierproblemen komen regelmatig voor, maar worden niet snel opgemerkt. Klachten die je kunt hebben als je schildklier te traag werkt, lijken erg veel op de symptomen van een jodiumtekort. Denk maar aan een droge huid, vermoeidheid, spierpijn of stijve spieren en haarverlies. Wanneer je te weinig jodium binnenkrijgt, kan je lichaam niet voldoende schildklierhormonen aanmaken, waardoor je schildklier traag gaat werken. Er is dus wel degelijk een verband tussen die twee.

Oorzaken en gevolgen jodiumtekort

Oorzaken

Er zijn niet echt specifieke oorzaken van een jodiumtekort, buiten het feit dat je een tekort kunt oplopen als je te weinig voedsel met jodium eet. Verder hebben mensen in landen waar heel weinig jodium in de bodem zit, ook eerder kans op een tekort. Het gaat dan om Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland en Europa. Nederland is een van die landen.

Gevolgen

Als je een lange tijd niets aan een jodiumtekort doet, kunnen er allerlei ernstige ziektes optreden, waaronder:

Struma (een zichtbare of voelbare vergroting van de schildklier)

Trage schildklier

Groei- en ontwikkelingsstoornissen

Miskramen

Sterfte in baarmoeder

Geboorteafwijkingen (zowel geestelijk als lichamelijk)

Obesitas

ADHD

Gehoor- en spraakstoornissen

Verhoogd risico op bepaalde vormen van hormoongevoelige kanker, zoals borstkanker, baarmoederkanker, eierstokkanker en prostaatkanker

Jodium in voeding

Jodium komt dus erg weinig voor in de Nederlandse bodem. Daarom zijn we jaren geleden, om schildklieraandoeningen te voorkomen, begonnen met het verrijken van keukenzout met jodium. Daarom zit er standaard jodium in brood, want vroeger at iedereen brood.

Brood

Maar het probleem is dat bakkerszout, keukenzout en tafelzout zwaar geraffineerd zout is. Kortom: eerst worden alle mineralen – waaronder jodium – uit het zout verwijderd. Vervolgens wordt het op chemische wijze in grote hoeveelheden weer toegevoegd om de controle over de toevoeging van jodium te behouden. Tafelzout wordt door het Voedingscentrum afgeraden, terwijl we eigenlijk wel brood moeten eten om genoeg jodium binnen te krijgen. Bovendien eten steeds minder mensen boterhammen als ontbijt of lunch.

Andere voedingsmiddelen met jodium

Gelukkig zijn er nog andere bronnen van jodium, als je geen brood eet of minder zout wilt eten:

Zeewier

Kelp

Kabeljauw

Tonijn

Eieren

Noten

Avocado

Olijven

Asperges

Spinazie

Goed voor je hart zorgen? Wees zuinig met zout:

Bron: Healthline, Holistik