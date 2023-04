Cardioloog Janneke Wittekoek opent het eerste vrouwenhartcafé van Nederland: “Ik wil vrouwen empoweren”

Het eerste vrouwenhartcafé van Nederland is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wittekoeks belangrijkste missie? Een steentje bijdragen aan het voorkomen en verbeteren van hartgezondheid.

Kracht en steun

“Preventie begint met het delen van kennis”, vertelt Wittekoek over haar motivatie om het ‘online spreekuur’ tot leven te roepen. In het vrouwenhartcafé zal ze informatie geven over alles wat een een rol speelt rondom hartgezondheid bij vrouwen. “Ik hoop met dit spreekuur vrouwen te empoweren en ze een hart onder de riem te steken. Dan heb ik het over vrouwen met klachten, vrouwen die in de overgang zitten of vrouwen die kampen met hartproblemen.”

Bewustwording

Naast steunen wil Wittekoek vrouwen nog meer bewust maken van de risico’s voor het krijgen van hart- en vaatziekten en informeren wat je zelf kunt doen om te werken aan je hartgezondheid. “Een van mijn belangrijkste slogans is: ken je getallen.”

Verschil tussen het mannen- en vrouwenhart

Het verschil in onderzoek naar en kennis over de mannelijke en vrouwelijke gezondheid speelt een belangrijke rol bij de oprichting van het café. “We weten dat vrouwen minder goed zijn onderzocht in de medische wetenschap. Onze hormonale cyclus is er compleet genegeerd. Juist die hormonen spelen een belangrijke rol in de hartgezondheid, daar valt nog veel bewustwording te winnen.”

Wittekoek vervolgt dat er in de spreekkamer doorgaans niet altijd genoeg tijd is om dieper op dit onderwerp in te gaan. Ze richtte Heart Life Klinieken op, waar vrouwen met hartklachten begeleid en behandeld worden, en schreef diverse boeken over dit onderwerp. Nu is er dus ook nog de mogelijkheid om erover te praten in het vrouwenhartcafé.

Voor en door vrouwen

Of mannen ook welkom zijn bij het spreekuur? “Laat ik het zo zeggen: het gaat voornamelijk over de verschillen tussen het mannen- en vrouwenhart, ook door de hormonale cyclus. Daarnaast hebben we het erover dat vrouwen stressgevoeliger zijn. Mannen hebben geen hormonale cyclus en zijn in het verleden uitgebreider wetenschappelijk onderzocht, dus er is al meer over bekend. Die kennisgap is daar veel kleiner, waardoor ik dit voor vrouwen wil doen.”

Hoognodig

Uit een afgenomen enquête blijkt dit belang nog maar eens, want 50% van de vrouwen weet niet dat er verschillen zijn tussen de klachten en risicofactoren voor het mannen- en vrouwenhart. “Als ik die getallen lees, is er nog heel veel werk aan de winkel om dat te verbeteren en daarmee een beetje bij te dragen aan het terugdringen van hart- en vaatziekten.”

Opening vrouwenhartcafé

De aftrap van het vrouwenhartcafé vindt plaats op 17 en 24 april op Facebook live. Daarna zullen er, als het aan Wittekoek ligt, nog veel andere ‘open spreekuren’ plaatsvinden. “Ik wil van vrouwen weten welke informatie ze missen, zodat ik deze kan meenemen naar een volgende sessie. In de toekomst zie ik mezelf dit zeker vaker doen, bijvoorbeeld twee keer per maand.”

“Ik heb er heel veel zin in!” vervolgt ze enthousiast. “Ik vind het leuk en belangrijk om deze kennis te delen. Ik denk dat het heel waardevol is om hier af en toe een half uur voor vrij te maken en ik ben nieuwsgierig naar wat vrouwen me zullen vertellen.”

Het vrouwenhartcafé bijwonen kan via deze link.

Wat zijn de verschillen tussen het mannen- en vrouwenhart? In onderstaande video leggen cardioloog Janneke Wittekoek en gynaecoloog Dorenda van Dijken het uit.