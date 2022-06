Chronische pijn in je nek en schouders? Het zou fibromyalgie kunnen zijn

Deze aandoening openbaart zich meestal tussen het 25e en 40e levensjaar en komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Maar wat is fibromyalgie precies? En wat kun je ertegen doen?

Wat is fibromyalgie?

“Fibromyalgie, ook wel spierreuma genoemd, is een aandoening waarbij je langdurige pijnklachten hebt in je spieren en het bindweefsel”, legt fysiotherapeute Steffie Schoenmakers uit. Bij fibromyalgie is er sprake van overprikkeling van het zenuwstelsel. Daardoor kan iets wat gewoonlijk niet pijnlijk is, zoals aanraking, temperatuurwisselingen, licht of lawaai, al pijn veroorzaken. “De pijnklachten zijn erg wisselend aanwezig, over het gehele lichaam. De ene dag kan het erg goed gaan, terwijl je de dag daarna enorm veel pijnklachten kunt hebben.”

Diagnose door uitsluiting

Het probleem bij deze aandoening is dat het heel lastig is te diagnosticeren, aangezien er geen afwijkingen in je lichaam te vinden zijn. Röntgenfoto’s kunnen bijvoorbeeld alleen andere oorzaken en aandoeningen uitsluiten.

Het is dan ook nog altijd onduidelijk wat de oorzaak van fibromyalgie is. Hiernaar wordt veel onderzoek gedaan. Zo kijken wetenschappers en onderzoekers bijvoorbeeld naar de relatie met hormonen en of het wellicht te maken heeft met onvoldoende afremming van prikkels vanuit de hersenen.

Aan de bel trekken

Aangezien er vaak geen lichamelijke oorzaak te vinden is, denken patiënten vaak dat het tussen de oren zit en dat men overdrijft. Terwijl dit juist zeer schadelijk is voor mensen met fibromyalgie. Wanneer ze het gevoel hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd, kan dit de klachten verergeren. Ook als behandeling uitblijft, gaat de overprikkeling van het zenuwstelsel verder. Het is daarom belangrijk om bij klachten langs de huisarts te gaan.

Symptomen fibromyalgie

Mensen met fibromyalgie klagen met name over pijn in de nek, schouders en rug, maar ook in de benen of armen. Die chronische pijn leidt vaak tot een secundair probleem, namelijk ernstige vermoeidheid. Hierdoor ontstaan een vicieuze cirkel, want die vermoeidheid leidt ook weer tot chronische pijn. Daarnaast kunnen mensen met fibromyalgie last hebben stemmingswisselingen en darmklachten.

Behandeling

Er is helaas geen behandeling die fibromyalgie geneest, wel zijn er behandelingen die de pijnklachten kunnen verminderen of die je leren omgaan met de pijn. Zo kunnen de spiergroepen op een juiste manier worden getraind, zonder dat ze enorm overprikkeld raken. Schoenmakers: “Verder kan een fysiotherapeut helpen met het verminderen van de spanning van bepaalde spiergroepen.” Fibromyalgie is een aandoening die we serieus moeten nemen en waar wel degelijk iets aan te doen valt om de pijn te verminderen. Hoe eerder iemand behandeld wordt, hoe beter.

