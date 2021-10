Cijfers bevestigen: zwangere vrouwen ernstiger ziek door deltavarariant

Dat meldt Trouw maandagmorgen op basis van cijfers gekregen via Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde aan het UMC Utrecht en voorzitter van NethOSS.

Opmars coronavirus

De opmars van het coronavirus ging gepaard met veel onzekerheid en onduidelijkheid. Naarmate het virus vorderde, vorderde ook de kennis omtrent het ziektebeeld van mensen die erdoor getroffen werden. Al gauw werd duidelijk dat het virus voornamelijk ernstige gevolgen kan hebben voor kwetsbaren, zoals ouderen en mensen met chronische longklachten of andere ziekten.

Zwangere vrouwen

Ook zwangeren vallen onder de doelgroep. Het coronavirus zelf bleek voor deze groep echter niet direct veel gevolgen te hebben. Sinds juli werden er tachtig vrouwen met corona opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 28 op de intensive care belande.

Deltavariant

Het ziekteverloop van zwangere vrouwen met de deltavariant, toont echter andere cijfers. Sinds de deltavariant zijn opmars maakte, zijn er dubbel zoveel ziekenhuisopnames bij zwangeren gezien. Dit geldt echter wel alleen voor ongevaccineerde vrouwen.

Vroeggeboorte

Hans Duvekot, gynaecoloog in het Rotterdamse Erasmus MC verklaart aan Trouw:“Het virus lijkt te muteren in het nadeel van zwangere vrouwen. We hebben gelukkig een methode om hen op de buik te kunnen beademen, maar soms gaat het zo slecht met de vrouwen, dat we de kinderen eerder moeten halen. Moeders krijgen de geboorte dan niet mee en vroeggeboren kinderen kampen mogelijk hun leven lang met gezondheidsproblemen”, aldus de arts tegen de krant.

Bron: Trouw, Lindanieuws