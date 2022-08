Conversiestoornis: wat is het en wat kun je ertegen doen?

En hoe kan een conversiestoornis worden behandeld?

Conversiestoornis in het kort

Wat is een conversiestoornis?

Het is een ziekte met allerlei lichamelijke verschijnselen waarvoor geen directe lichamelijke oorzaak kan worden gevonden.

Conversiestoornis is een brede term voor wanneer mentale of emotionele stress fysieke symptomen veroorzaakt. “Al wordt het tegenwoordig ook wel een functioneel-neurologische-symptoomstoornis (FNS) of functionele stoornis genoemd”, vertelt regiomanager en GZ-psycholoog Marleen Tibben van het HSK Expertisecentrum Functionele Bewegingsstoornissen. Bij dit expertisecentrum hebben ze bijna 20 jaar ervaring met de behandeling van gedragstherapie bij functionele stoornissen en behandelen ze meer dan 1100 patiënten per jaar.

Hoe dan ook, er lijkt iets mis te gaan met de signalen van de hersenen naar delen van het lichaam. De klachten lijken op een neurologische aandoening, zoals een beroerte of epilepsie. Hoewel de lichamelijke klachten écht zijn, vindt de arts geen lichamelijke oorzaak.

Symptomen

De klachten bij deze stoornis lopen per persoon erg uiteen, maar over het algemeen zorgen de klachten ervoor dat iemand bepaalde handelingen niet goed meer kan doen. Voorbeelden van symptomen zijn:

Trillingen

Schokken

(Spier)verkramping

Spierverlamming

Evenwichtsproblemen

(Spier)zwakte of gevoelloosheid in armen of benen

Psychogene niet-epileptische aanvallen

Zichtproblemen, zoals blindheid of dubbelzien

Moeite met slikken, het gevoel alsof er een brok in je keel zit

Problemen met praten, onduidelijke spraak of een onvermogen om te spreken

Gedeeltelijk of totaal gehoorverlies

Bij sommige mensen ontstaan de symptomen in stressvolle situaties of perioden. Al is er nog onvoldoende informatie over de oorzaak en eventuele triggers. De symptomen kunnen wel vanzelf weer stoppen. “Eén van de kenmerken van een functionele stoornis is dat er sprake is van inconsistenties. Dat betekent dat de klacht er soms wel is en soms ook weer niet”, vertelt Tibben. “In de praktijk kan het dus zijn dat iemand in een rolstoel zit, maar ’s nachts gewoon naar het toilet kan lopen als hij of zij moe is en er niet over nadenkt. Dit kan voor de omgeving als raar worden gezien en patiënten lopen er dan ook dikwijls tegenaan dat niet iedereen ze serieus neemt.”

Oorzaken en gevolgen van conversiestoornis

Oorzaken

Een conversiestoornis of functioneel-neurologische-symptoomstoornis kan iedereen overkomen. Het komt wel meer voor bij vrouwen tussen de 37 en 50 jaar, maar in principe kan het iedereen overkomen.

Hoewel de lichamelijke klachten écht zijn, vindt de arts geen lichamelijke oorzaak. Dat maakt het ook zo lastig om de precieze oorzaak van een conversiestoornis te achterhalen. Tibben: “Wij geloven dat er sprake is van een aansturingsprobleem waarbij er iets mis gaat tussen bewuste en onbewuste informatieprocessen. Vroeger dacht men dat psychologische factoren ten grondslag lagen aan het ontstaan van de conversiestoornis, maar tegenwoordig is dat criterium helemaal losgelaten en weten we dus ook dat het iedereen kan overkomen. Ook zonder extreme stress, trauma of depressie.

Diagnose stellen

Er is geen test die bepaalt of iemand last heeft van een conversiestoornis, maar de diagnose wordt bij voorkeur gesteld door een neuroloog.

De diagnose komt vaak voort uit het voldoen aan bepaalde criteria die volgens experts en onderzoekers bij deze stoornis horen. “Tijdens het neurologisch onderzoek wordt er vooral gekeken naar symptomen die passen bij functionele stoornissen, deze noemen we ook wel positieve symptomen”, legt Tibben uit. “Het is dus niet zo dat de diagnose wordt gesteld omdat er niets anders wordt gevonden.”

Conversiestoornis voorkomen

Helaas is een functionele stoornis niet te voorkomen. Wel is het altijd goed voor je gezondheid om stress te verlichten of te vermijden. Dit kun je doen door:

Conversiestoornis behandelen

Tibben benadrukt dat je altijd gelijk aan de bel moet trekken wanneer je uitvalsverschijnselen hebt. “Het is dan belangrijk om naar een neuroloog te gaan die verstand heeft van bewegingsstoornissen.”

Hoe de behandeling er precies uitziet, verschilt per persoon en per klacht. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij een functionele stoornis. Maar in alle gevallen geldt: hoe eerder je met de behandeling begint, hoe beter het resultaat.

“De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de functionele stoornis, maar men weet nog steeds niet wat nou de beste behandeling is”, zegt de GZ-psycholoog. “Wel zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat cognitieve gedragstherapie met name bij psychogene niet-epileptische aanvallen werkt en dat fysiotherapie en gedragstherapie, bestaande uit hypnose en katalepsie-inductie, ook wel degelijk werken.” Dat laatste is een techniek om gevoel van stijfheid in de spieren of een krachtig gevoel te bewerkstellingen.

De klachten die je hebt, kunnen door stress alleen maar verergeren. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Dit kan helpen:

