Dagje naar het strand? Pas op voor de bastaardsatijnrups

Verschillende GGD’s in het westen van ons land waarschuwen voor de bastaardsatijnrups. De brandharen van dit diertje kunnen namelijk voor veel jeuk en huiduitslag zorgen, maar dat zijn niet de enige klachten.

Verschil tussen bastaardsatijnrupsen en eikenprocessierupsen

De bastaardsatijnrups heeft net als de eikenprocessierups brandharen en de haartjes kunnen bij allebei vervelende gezondheidsklachten veroorzaken. Het verschil tussen deze twee rupsen is dat iedereen gevoelig is voor de eikenprocessierups, maar dat dit bij de bastaardsatijnrups verschilt per persoon. De een is er gevoeliger voor dan de ander.

Verder lopen de bastaardsatijnrupsen niet in processie en verzamelen zich niet in grote nesten. De overlast blijft daarom meestal beperkt en duurt korter dan bij de eikenprocessierups.

Hoe herken je de bastaardsatijnrups?

Je kunt de bastaardsatijnrups herkennen aan zijn donkere kleur met rode stippen in een rij van twee op de rug. De rups is bedekt met bosjes lange geelbruine haren en korte zwarte, brandharen. De rups wordt uiteindelijk een nachtvlinder.

Ze komen dus voornamelijk voor in duinen en op het strand. Al nesten ze zich ook in meidoorns, sleedoorns, eiken, berken en fruitbomen.

Je kunt ‘m ook herkennen aan het webachtig spinsel waarin ze zich nesten. Doordat ze in het voorjaar hun nest verlaten en zich over planten, bomen en het strand verspreiden, heb je de meeste kans op last van brandharen in mei en begin juni. Later in de zomer kun je ook nog last hebben, doordat de haren in het nest of cocon zijn achtergebleven. De haren worden dan door de wind verspreid.

Welke klachten kun je krijgen?

Wanneer je in aanraking komt met de brandharen van de rups, kun je de volgende klachten ervaren:

Veel voorkomende klachten

Geïrriteerde, rode huid

Bultjes en blaasjes

Ontzettend veel jeuk

Zeldzame klachten

Ernstige huiduitslag

Irritatie van de ogen

Droge keel / heesheid

Koorts

Ademhalingsstoornissen

Wat moet je doen bij klachten?

De vervelende haartjes van de bastaardsatijnrups kunnen zowel je huid irriteren als je ogen en luchtwegen. De behandelmethode is voor deze verschillende klachten anders.

Meestal verdwijnen deze klachten na een week vanzelf. Mocht dit niet zo zijn, trek dan aan de bel en ga langs de huisarts.

Huidklachten

Doe al je kleren zo snel mogelijk uit en behandel deze verder met rubberen handschoenen. Was je kleding zo warm mogelijk en laat ze het liefst drogen in de droger.

Probeer niet te krabben en te wrijven. Dat maakt de klachten juist erger.

De losse brandharen kun je het beste verwijderen met stromend lauw water.

Met plakband kun je eventueel nog vastzittende brandharen verwijderen.

Blijft je jeuk hebben? Antihistaminica kan helpen om de klachten te verminderen. Deze vind je bij de drogisterij of apotheek.

Neem bij ernstige huiduitslag contact op met je huisarts.

Oogcontact

Spoel je ogen zo goed en lang mogelijk met (lauw) water.

Blijf je last houden van irritatie, neem dan contact op met je huisarts.

Bel direct de huisarts, de huisartsenpost of 112

Als je merkt dat je benauwd wordt.

ls je merkt dat je oogleden, lippen of tong dikker worden.

Bron: GGD Zeeland, GGD Leefomgeving, NVWA