Daniëlle (49): “Ik kwam acuut in de overgang nadat mijn eierstokken waren verwijderd”

Na de verwijdering van haar eierstokken kwam Danielle Griesheimer (49) acuut in de overgang. Dat bleek ze zwaar te hebben onderschat.

“Vanwege een cyste is een van mijn eierstokken verwijderd. Bij elke controle daarna waren mijn bloedwaardes afwijkend. Daar werd ik nogal zenuwachtig van. Ik was 41 en mijn gezin was compleet, dus ik liet ook mijn tweede eierstok weghalen. Dat betekende dat ik acuut in de overgang zou komen, maar daar tilde ik niet zo zwaar aan.

Onderschat

Wat heb ik dát onderschat: alle klachten kwamen in volle vaart voorbij, zonder dat ik wist dat de overgang daaraan ten grondslag lag. Ik sliep niet meer, vond mezelf niet meer leuk – ook niet als partner en moeder, had last van migraine, pijnlijke gewrichten, haaruitval, gewichtstoename, noem maar op. Ik zat om de haverklap bij de huisarts. Die overzag het totaalplaatje niet en stuurde me keer op keer naar huis.

Ik stopte met erover praten. Het leek me vreselijk om te boek te staan als aansteller of hypochonder. Ik werkte als verpleegkundige op de spoedeisende hulp en merkte ook op de werkvloer dat ik mezelf niet was. Ik was minder stressbestendig, had een kort lontje en maakte minder contact met collega’s.

Klachten googelen

Na een verschrikkelijk jaar hield ik het niet meer vol. Ik googelde mijn klachten en niet alleen het woord ‘overgang’, maar ook Care for women kwam tevoorschijn: zij houden zich bezig met gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door het hormonale systeem. Met mijn achtergrond als verpleegkundige kon ik daar een opleiding volgen. Alles viel op z’n plek. Ik was niet gek, ik was in de overgang! Er vloeiden heel wat tranen.

Nu werk ik in mijn eigen praktijk en help ik vrouwen om de overgang met zo min mogelijk kleerscheuren te doorstaan. Zelf neem ik ’s ochtends plantaardige hormonen en dat helpt mij enorm: ik zit goed in mijn vel en ben weer blij met mezelf.”

