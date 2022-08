Dankzij betere diagnoses en behandelingen: overlevingskansen bij kanker stijgen

Hetzelfde geldt voor tien jaar na de diagnose, zo schrijft Nos.

Grotere overlevingskans bij kanker

Dankzij betere diagnoses en behandelingen is de overlevingskans bij kanker groter dan voorheen. Het kan net dat beetje houvast zijn dat jij of een dierbare na een diagnose nodig heeft. De overlevingskans is het grootst bij vormen van kanker die ‘makkelijker’ te behandelen zijn, zoals borstkanker, prostaatkanker en huidkanker.

Om het inzichtelijk te maken: tussen 2001 en 2010 leefde 58 procent van de patiënten minimaal vijf jaar na de diagnose. Tussen 2011 en 2020 steeg dit naar 66 procent. Het percentage mensen dat tien jaar na de diagnose nog leeft, steeg van 51 naar 59 procent in dezelfde periode.

Slechte prognose

Toch wil het IKNL niet te optimistisch zijn. Bij een slechte prognose zijn de overlevingskansen ‘zeer laag’. Voorbeelden hiervan zijn slokdarmkanker, alvleesklierkanker en longkanker. Maar ook bij maagkanker, blaaskanker en bij uitgezaaide tumoren die niet makkelijk vindbaar zijn in het lichaam is er helaas weinig vooruitgang geboekt. Het aantal mensen dat vijf jaar in leven bleef na een diagnose, is bij deze kankersoorten in de laatste dertig jaar nauwelijks gestegen.

Bron: Nos