Dankzij déze tips verklein je de kans op de griep aanzienlijk

Wij delen hier wat belangrijke tips

Houd je huis griepvrij

Het virus nestelt zich maar al te graag op oppervlaktes die je vaak aanraakt. Denk bijvoorbeeld aan de deurknoppen in huis, kranen, trapleuningen en je telefoon. Haal hier dus wat vaker dan normaal gesproken een doekje over. In dit artikel vind je nog meer handige poetstips die goed van pas komen dit griepseizoen.

Ventileren, ventileren en ventileren

Nu de temperaturen weet iets gestegen zijn, is het buiten wat aangenamer. En dat komt goed uit. Als de griep zo om zich heen slaat, kun je namelijk maar beter je huis flink ventileren. Virussen houden zich namelijk binnen makkelijker in leven. Zet daarom dagelijks meerdere ramen open, met name die in je slaapkamer. Zelfs al houd je ze slechts 10 minuten open, verfris je de lucht in huis al.

Gebruik je zakdoekje op de juiste manier

Heb je al een verkoudheid te pakken? Dan is het belangrijk dat je een papieren zakdoek gebruikt als je moet hoesten of niezen, in plaats van een katoenen zakdoek. In een katoenen zakdoek blijven de bacteriën namelijk zitten. Ook belangrijk: gebruik je papieren zakdoek niet meerdere keren, maar gooi het na één keer gebruiken weg en pak een nieuwe. Zo draag je het griepvirus niet mee in je broekzak.

Raak je gezicht minder vaak aan

Ben jij iemand die graag aan je gezicht friemelt? Probeer dit dan nu niet te doen, tenzij je je handen net hebt gewassen. Voorkom met name het aanraken van je ogen, neus en mond omdat het griepvirus zich via deze weg verspreidt.

Blijf uit de buurt van mensen die griep hebben

Een belangrijke tip is om mensen die snotterig zijn of al griep hebben, te vermijden. Ga niet op ziekenbezoek en zorg ervoor dat je zoveel mogelijk uit de buurt blijft van het gehoest en gesnotter van andere mensen.

Eet lekker veel groenten

Grijp ook wat vaker naar groenten, ze helpen je namelijk om de griep te voorkomen. Groenten bevatten verschillende soorten vezels die je darmbacteriën goed kunnen gebruiken om je immuunsysteem te boosten. Verwerk dus extra veel groenten in je gerechten of maak dagelijks een smoothie vol groenten en fruit.

Bron: Rode Kruis