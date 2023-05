Dankzij déze tips verklein je de kans op tanderosie aanzienlijk

Wat is tanderosie?

Als je last hebt van tanderosie, dan betekent dit dat je tandglazuur oplost door zuren in je mond, door bijvoorbeeld voeding, dranken of maagzuur. Tanderosie kan voor ernstige problemen zorgen. Je tandglazuur beschermt namelijk je tanden. Als het glazuur volledig is opgelost, dan komt het nooit meer terug en hebben bacteriën toegang tot het onderliggend weefsel. In het ergste geval heb je inlays, kronen of facings nodig.

Wat kun je er tegen doen?

Helaas is er geen behandeling voor tanderosie. Voorkomen is beter dan genezen in dit geval. Je kunt tanderosie voorkomen óf het proces vertragen door de volgende tips te volgen:

Poets twee keer per dag met een fluoridehoudende tandpasta en een elektrische tandenborstel

Reinig één keer per dag tussen je tanden en kiezen met een tandenstoker, rager of flosdraad

Let op je voeding en drinken: zorg ervoor dat je niet te veel suikers en zuren binnenkrijgt

Ga regelmatig naar de tandarts en de mondhygiëniste

Voor welke drankjes en voedingsmiddelen moet je vooral oppassen?

Zoals wel al zeiden kun je tanderosie vooral voorkomen door niet te veel zoete en zure dingen te drinken of eten. Met name de volgende producten zorgen voor tanderosie:

Fruit

Vruchtensappen

Sportdrankjes

Energiedranken

IJsthee

Siroop

Frisdranken zoals Sprite, 7UP en Spa Citroen

Wijn

Voedingsmiddelen aangezuurd met azijn- of citroenzuur

Appelstroop en jam

Bron: NVM, De Gebitskliniek