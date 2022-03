Ondanks het hoge besmettingsrisico, komt het vaak voor dat slechts één partner thuis corona krijgt. Heel gek, want je kunt makkelijk corona krijgen van iemand uit de supermarkt, maar je krijgt het niet van je partner met wie je het bed deelt. Uit onderzoek blijkt dat dit met je bloedgroep te maken kan hebben.

Verband tussen corona en bloedgroep

Een onderzoek van de Universiteit van Nantes, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers of Microbiology, laat mogelijke verbanden zien tussen de bloedgroep en een corona-infectie. Voor dit onderzoek zijn ruim 300 ziekenhuismedewerkers ondervraagd. Ze moesten naast hun bloedgroep ook aangegeven of hun huisgenoten besmet waren geraakt en zo ja, wie als eerste corona had.

Bloed geven of ontvangen

Na het analyseren van deze gegevens ontdekten de onderzoekers dat een besmetting met het coronavirus het vaakst voorkwam bij partners waarbij beide bloedgroepen ‘compatibel’ waren. In het schema hieronder leggen we uit welke bloedgroep compatibel is met elkaar. ‘... is compatibel met ...’ betekent dus eigenlijk dat je met die bloedgroep bloed kunt geven aan de andere bloedgroep. Hebben jij en je partner een bloedgroep die niet compatibel zijn met elkaar, dan is de kans groot dat je ook geen corona van elkaar krijgt.

Bloedgroep O- is compatibel met: 0-, 0+, B-, B+, A-, A+, AB-, AB+

Bloedgroep O+ is compatibel met: 0+, B+, A+, AB+

Bloedgroep B- is compatibel met: B-, B+, AB-, AB+

Bloedgroep B+ is compatibel met: B+, AB+

Bloedgroep A- is compatibel met: A-, A+, AB-, AB+

Bloedgroep A+ is compatibel met: A+, AB+

Bloedgroep AB- is compatibel met: AB-, AB+

Bloedgroep AB+ is compatibel met: AB+

Corona en bloedgroep O

Wat hier verder uit op te maken valt, is dat mensen met bloedgroep O niet snel besmet zullen raken. Zij kunnen namelijk geen bloed ontvangen van iemand met bloedgroep A, B of AB. Je ziet de letter O namelijk niet achter die bloedgroepen staan. Hierdoor lopen zij over het algemeen een lager risico op infectie, omdat bijna niemands bloed compatibel is met dat van hen.

Superverspreiders

Wel moeten mensen met bloedgroep O-negatief enorm oppassen als ze alsnog besmet raken. Dit is namelijk een bijzondere bloedgroep. Slechts 7% van de Nederlandse bevolking heeft dit bloed en het heeft een bijzondere eigenschap. Iedereen kan dit bloed via een bloedtransfusie ontvangen, wat zijn of haar eigen bloedgroep ook is. Mensen met bloedgroep O-negatief kunnen het virus aan iedereen overdragen en dus superverspreiders worden.

Wat houdt bloed doneren precies in en is het eng? Libelle’s Kim neemt je in onderstaande video mee tijdens haar bloeddonatie:

Bron: Frontiers of Microbiology