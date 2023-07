De dieetpsycholoog: zo voorkom je vakantiekilo’s

Houd jij je gewicht in de gaten en heb je een gezond ritme gevonden dat daarbij past? Dan kan de vakantie je behoorlijk uit balans brengen. Ineens trekken er om de haverklap gelato’s, pizza’s en andere zalige traktaties aan je voorbij.

Zeurende vakantiekilo’s

Ook je omgeving en je dag- en nachtritme zijn op vakantie anders. Eten zoals je gewend bent, wordt dan een stuk lastiger. Dieetpsycholoog Eveline van de Waterlaat deelt een aantal slimme trucs waardoor je volop geniet van je reis zónder zeurende vakantiekilo’s achteraf.

1. Stel jezelf steeds de vraag: eet ik omdat het kan of omdat ik er écht zin in heb?

Eveline: “Op vakantie komen er zoveel lekkere snacks voorbij, dat je soms maar iets eet ‘omdat het kan’. De gedachte ‘nu mag het, want het is vakantie’ zorgt er vaak voor dat je dingen eet waaraan je eigenlijk geen behoefte hebt. Zonde, want dan geniet je veel minder van je eten en krijg je onnodig veel calorieën binnen. Vraag je daarom iedere keer af: eet ik omdat ik er écht zin in heb of bijvoorbeeld omdat ik mijn kinderen dat Italiaanse ijsje heb beloofd?”

2. Leg jezelf geen strikte dieetregels op tijdens je vakantie

“Als je bang bent om aan te komen op vakantie, is er een kans dat je jezelf allerlei strikte dieetregeltjes gaat opleggen. Je mag geen ijsje en ook niet dat chocoladedessert bij het buffet. Geen wit broodje bij het ontbijt en geen wijntje bij het diner. Dit werkt juist averechts. Overtreed je één van je regels, dan kan het zijn dat je gaat balen en juist doorslaat naar de andere kant met de gedachte ‘ach, vandaag heb ik het toch al verpest. Nu kan de rest er ook nog wel bij.’ Op die manier beland je in een negatieve spiraal of zelfs in een eetbui.”

3. Luister naar je lijf

“Wil je toch iets om je aan vast te houden tijdens je vakantie? Luister dan naar je lichaam en ga na of je fysieke of emotionele honger hebt. Geleidelijke honger die je een paar uur na een maaltijd voelt in je maag, is fysieke honger. Eten is dan de enige oplossing. Spontane trek vlak na een eetmoment die zich vooral in je gedachten afspeelt, is emotioneel. Dat geldt ook voor de impuls om dat extra wijntje te pakken, alleen omdat de fles op tafel staat. Vraag jezelf dan af: is dit het waard?”

4. Ga niet (meteen) op de weegschaal staan

Eveline: “Een ander ritme, hoge temperaturen en het eten van meer zout kunnen ervoor zorgen dat je vocht vasthoudt tijdens je vakantie. Je herkent dit onder andere doordat je ringen en horloge wat strakker zitten, je voeten wat gezwollen zijn en je sokken afdrukken achterlaten in je benen. Ook lang stilzitten tijdens de terugreis bevordert het vasthouden van vocht. Ga daarom nooit bij thuiskomst meteen op de weegschaal staan. Binnen een paar dagen is je lichaam gewend aan je normale ritme en plas je het vocht vanzelf weer uit. Ook belangrijk voor je vakantieplezier: laat de weegschaal thuis.”

5. Betrek je omgeving erbij

“Zeker op vakantie kan er weleens sociale druk zijn om mee te doen met een wijntje, ijsje of andere traktatie. Soms zeggen mensen dan goedbedoeld ‘ah joh, je kan het wel hebben’, of iets anders in die trant. Geef daarom aan dat het jou meer helpt als anderen niet aandringen. Jij weet uiteindelijk het beste wat je wilt.”

Bron: Eveline van de Waterlaat