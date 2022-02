De grote gezondheidsvoordelen van chiazaad (maar let híerop)

Chiazaden zijn heel kleine zwarte zaadjes. Zo klein dat je ze bijna niet ziet. Ze bevatten enorm veel gezonde voedingsstoffen. Daarom wordt chiazaad ook wel een superfood genoemd.

Chiazaad als krachtvoer

Chiazaad is afkomstig van de Mexicaanse chiaplant. Volgens kenners zagen de eeuwenoude Azteken chiazaad al als krachtvoer, omdat ze er een energieboost van kregen. Naar verluidt hielden ze lange tochten vol op één eetlepel chiazaad. Inmiddels is chiazaad in bijna alle supermarkten wel te verkrijgen. En als het je zo’n boost kan geven, waarom zou je het dan niet proberen?

Gezondheidsvoordelen van chiazaad

Dat chiazaad zo gezond is, komt onder meer door het hoge gehalte aan omega 3-vetzuren en eiwitten. Daarbij helpt het je magnesium-, ijzer-, calcium- en kaliumgehalte te verhogen en bevat het vitamine B1, B2 en B3.

Omega 3

De omega 3-vetzuren zijn gezonde en onverzadigde vetten. Het ondersteunt de gezondheid van je hart, huid en haar. Omega 3 remt ontstekingen in het lichaam én verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. En goed om te weten voor de vrouwen: het helpt onze hormonen in balans te houden.

Vezels

De vezels in chiazaad dragen bij aan een goede stoelgang én je hebt sneller een verzadigd gevoel. Het zaadje is dus ook ideaal als je wilt afvallen. Het dagelijks eten van chiazaad vertraagt het omzetproces van koolhydraten naar suiker, waardoor je bloedsuikerspiegel meer in balans blijft en je minder last hebt van suikerpieken.

Antioxidanten

Chiazaad is erg rijk aan antioxidanten. Die zijn goed voor je bloeddruk en bloedvaten, maar ook voor je huid: de antioxidanten helpen de huid te neutraliseren en kunnen hierdoor vervroegde huidveroudering tegengaan. Doordat het herstellend werkt, krijg je een mooiere en soepelere huid.

Calcium

De hoge waarde aan calcium in chiazaad is goed voor het versterken van de botten en tanden. Het helpt je spieren goed te functioneren en ondersteunt de geleiding van prikkels naar je zenuwen.

Oppassen met chiazaad

Voor de meeste mensen is chiazaad veilig, maar te veel ervan kan winderigheid of diarree veroorzaken. Dit komt omdat het zo veel vezels bevat. Gezondheidswebsites raden een maximum van één tot drie eetlepels (5 tot 15 gram) chiazaad per dag aan. Zorg dat je daarbij ook genoeg drinkt. En doordat chiazaad je bloedsuikerspiegel en bloeddruk kan verlagen, is het belangrijk om uit te kijken wanneer je bloeddruk- of diabetesmedicijnen gebruikt.

Recepten met chiazaad

Goed, gezond is chiazaad dus zeker. Maar hoe verwerk je de zaadjes in je eten of drinken? Je kunt chiazaad gewoon ‘rauw’ eten, maar neem er zeker geen volle eetlepel van. Verwerk het lekker in een fruitdrankje of smoothie. Of maak bijvoorbeeld deze chiazaadpudding. Je kunt het ook mengen door je pindakaas, soep of salade(saus). Omdat het een neutrale smaak heeft, kun je chiazaad met van alles combineren. Laat je de chiazaadjes even weken in water, dat krijg je er sneller een verzadigd gevoel van. Daarom is het zaadje dus ook ideaal als je wilt afvallen.

Een belangrijke tip: stamp de chiazaadjes eerst even fijn. Anders komen ze er ook weer heel uit en mis je alle voedingsstoffen die erin zitten.

Tip voor sporters

De eiwitten in chiazaad zijn goed voor het sporten, omdat het bijdraagt aan de spieropbouw. Wanneer je de chiazaden eet of drinkt voor het sporten, heeft het 90 minuten lang hetzelfde effect als een regulier sportdrankje met suiker. Op deze manier krijg je wel de gezonde omega 3-vetzuren binnen, maar niet de slechte suikers!

Bron: Healthline, Consumentenbond, Etos, happyhealthy.nl