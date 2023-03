De kogel is door de kerk: er komt een vaccinatieprogramma voor gordelroos

Wij vertellen je er hier meer over.

Wat is gordelroos?

Gordelroos komt best vaak voor: de kans dat jij in je leven gordelroos krijgt, is ongeveer 20 tot 25 procent. Maar wat is gordelroos nu precies en voor welke mensen is het gevaarlijk? Dokter Rutger legt het in deze video uitgebreid uit:

Waarom komt er een vaccinatieprogramma?

Het moge duidelijk zijn: gordelroos is bepaald geen pretje om te hebben! En voor 60-plussers is het dus ook nog gevaarlijk. Het kan voor zenuwpijn zorgen en zelfs zichtproblemen veroorzaken. Omdat er jaarlijks zo’n 88.000 mensen naar de huisarts gaan met gordelroos, vindt de overheid het belangrijk om met een vaccinatieprogramma te beginnen. De vaccinatie moet ervoor zorgen dat de kans op gordelroos aanzienlijk afneemt.

Hoe ziet het vaccinatieprogramma eruit?

Het is nog een beetje onduidelijk hoe het vaccinatieprogramma er straks uit gaat zien. Het zal in elk geval volgend jaar pas van start gaan. Welke bevolkingsgroepen er als eerste aan de beurt zijn is ook nog maar de vraag. Zo zou het kunnen dat eerst alle 60-jarigen gaan en daarna alle leeftijden erboven. Of misschien wil de overheid wel eerst voor de oudere generaties gaan en werken ze naar beneden.

