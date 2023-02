De mannenpil komt eraan: een uur voor de seks een pilletje innemen en je kunt los... Of niet?

Amerikaanse wetenschappers deden hun onderzoek op muizen. De volgende stap is het testen op konijnen.

De mannenpil

Het gaat om een pil zonder hormonen, waardoor de testosteronspiegel van de man niet wordt beïnvloed. De pil zorgt ervoor dat een bepaald eiwit tijdelijk wordt uitgeschakeld. Bij muizen werd het sperma zo’n drie uur verlamd dankzij het middel. Toen het middel uitgewerkt was hadden ze weer zin in seks en waren ze weer vruchtbaar.

Eén uur voor de seks innemen

Als mannen de pil in de toekomst gaan gebruiken, dan is het idee dat zij het medicijn een uur voor de seks slikken. Het moet dan een aantal uur werken. De wetenschappers zijn erg enthousiast over de pil, met name omdat het middel makkelijk te gebruiken is, snel werkt en omkeerbaar is.

Kan nog jaren duren

Onderzoek naar een anticonceptiepil voor mannen wordt al decennia lang gedaan. Een goede zaak, want waarom zijn de vrouwen alleen verantwoordelijk van het slikken van zo’n pil? Toch kan het nog jaren duren tot dit middel op de markt is.

Miljoenen zaadcellen

Professor Wilfried Gyselaers van het Belgische ziekenhuis Oost-Limburg legt aan het AD uit waarom het zo moeilijk is om een pil voor mannen te maken: “Het grote probleem is dat er bij de vrouw één eitje per maand geblokkeerd moet worden, terwijl het bij een man gaat om miljoenen en miljoenen zaadcellen. Dat is een groot verschil: waar de klassieke pil de eisprong laat staken, kun je niet zomaar de productie van zaadcellen stoppen.”

Bron: RTL Nieuws