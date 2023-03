De menstruatiecup: wat is het, hoe gebruik je het en hoe maak je het schoon?

Wat is een menstruatiecup?

Een menstruatiecup is een bekertje dat lijkt op een kleine trechter, van buigzaam materiaal. Meestal is de cup gemaakt van siliconen, rubber of thermoplastisch elastomeer. Het is een alternatief voor maandverband of tampons. De cup is herbruikbaar, en dus een stuk beter voor het milieu. De prijzen van een menstruatiecup variëren van €10-40.

Hoe werkt het?

Je brengt de menstruatiecup in de vagina in. Na een paar uur haal je hem eruit en leeg je hem in het toilet. Het is belangrijk altijd je handen te wassen voor het inbrengen. Daarna vouw je de cup tussen wijsvinger en duim. Neem daarna een houding aan die voor jou prettig voelt, bijvoorbeeld staand, zittend, gehurkt of met één been op een verhoging. Als je een comfortabele positie hebt gevonden, spreid je je schaamlippen met je vrije hand. Breng de cup horizontaal in, en duw deze laag in de vagina. Als je de cup los laat, vouwt deze vanzelf open. Draai vervolgens voorzichtig aan de cup. Als deze makkelijk draait, heb je hem goed ingebracht.

Het verwijderen van de cup gaat als volgt: trek voorzichtig met duim en wijsvinger aan het steeltje, om vervolgens het onderste deel heen en weer te bewegen. Zo wordt het vacuüm verbroken en kun je de menstruatiecup er pijnloos uithalen. Trek ’m nooit zomaar aan het steeltje omlaag, dan wordt het vacuüm niet verbroken en kan het mogelijk pijnlijk zijn om de cup te verwijderen.

Tips om het inbrengen zo makkelijk mogelijk te maken:

Gebruik glijmiddel

Probeer een aantal verschillende manieren van de cup vouwen uit

Schaam je niet voor je houding, doe wat voor jou goed voelt

Probeer de cup uit als je niet ongesteld bent

De cup hoort nooit pijn te doen, te lekken of uit te steken. Is dit het geval, verwijder dan de cup en breng ’m opnieuw in volgens de aanwijzingen hierboven.

Menstruatiecup schoonmaken

Voordat je de cup voor de eerst keer gebruikt, is het belangrijk om deze uit te koken. Laat de cup daarom voor gebruik 5 minuten in een pannetje met kokend water borrelen.

Tip: stop de cup in een garde zodat deze helemaal onder water blijft. In het filmpje hieronder zie je hoe je dat doet.

Na gebruik maak je de cup schoon met water en geurloze zeep. Idealiter doe je dat na zes uur dragen, tenzij deze eerder vol is, maar laat de cup nooit langer dan 12 uur zitten. Na elke menstruatie kook je de cup opnieuw uit. Het is belangrijk dit regelmatig te doen, omdat er anders vervelende klachten kunnen ontstaan.

Welke soort menstruatiecup?

Er zijn veel verschillende soorten menstruatiecups op de markt, dus onderzoek eerst goed welke bij jou past.

Waarop je kunt letten:

Maat

De juiste lengte van de cup is belangrijk. Welke maat je nodig hebt, ligt aan de baarmoederhoogte. Deze meet je door een schone middelvinger in je vagina te steken. Als je de baarmoedermond voelt, registreer je hoever je vinger in je vagina zit. Het kan laag zijn (tot de eerste knokkel), medium (tot de tweede knokkel) of hoog (tweede knokkel en verder). Hiermee kun je de maat van jouw menstruatiecup bepalen.

Inhoud

Op basis van het soort tampons dat je gebruikt, kun je erachter komen hoeveel ml jouw cup moet zijn. Zo weet je dat je geen te kleine of te grote cup gebruikt.

Light/regular tampons: 6-10 ml

Super tampons: 9-12 ml

Superplus tampons: 12-15 ml

Ultra tampons: 15-18 ml

Wil je meer informatie over welke maat menstruatiecup je moet kopen? Lees dan verder in dit artikel.

Materiaal

Menstruatiecups variëren van zacht tot hard. Dit heeft te maken met jouw voorkeur, maar ook met de spierkracht in je vagina. Een te zachte cup bij sterke bekkenbodemspieren kan zorgen voor lekkage. Het is een kwestie van uitproberen.

Sporten, seks, zwemmen?

Voor sporten hoef je niet bang te zijn, als de menstruatiecup juist zit, kun je er gewoon mee bewegen. De cup vangt veel bloed op en geeft mee met elke beweging, dus de kans op doorlekken is klein. Omdat de cup vacuüm zuigt, is ook zwemmen geen probleem. Helaas is seks met een menstruatiecup in niet wenselijk. Een menstruatiecup is ook geen anticonceptiemiddel. Er zijn wel verschillende cups en seksspeeltjes op de markt waarmee menstruatiebloed wordt tegengehouden. Dit is dus niet het geval bij de standaard cup, mocht je ongesteld zijn tijdens het vrijen.

Zijn er ook nadelen? Is het gevaarlijk?

Een menstruatiecup is, mits juist gebruikt, niet gevaarlijk. Het risico op infecties ligt niet hoger dan bij het gebruik van tampons of maandverband. Ook het toxic shock syndrome, dat voorkomt bij het dragen van tampons, is tot nu toe niet vaak gemeld bij de cup.

Let op: als je een spiraal hebt, wordt het afgeraden een menstruatiecup te gebruiken. Lees in dit artikel waarom je dit beter niet kan doen.

Bron: gynandco.be, cupkiezer.nl, menstruatiecup.nl