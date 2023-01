De nieuwe Libelle Gezond: we gaan voor rust en reinheid

Cocoonen XXL

Heerlijke oversized wintermode om vrij in te bewegen en te relaxen. De XXL-mode is nog steeds helemaal aan de hand, met lekker lange blazers, wijde truien, ruime broeken, grote blouses, stoere boots en winterjassen waar je in kunt wonen. En om het extra comfortabel te maken: alles in (dons)zachte materialen.

Mooi in balans

Je knapt op van een evenwichtig huidverzorgingsregime, een matig gebruik van haarproducten en een harmonieus samengestelde make-up. We geven je acht tips voor de beste beautybalans.

Ook in deze Libelle Gezond Special:

Diëtist en leefstijlexpert Wendy Walrabenstein ontdekte zelf hoeveel beter je in je vel zit als je je bewuster wordt van je gewoontes. “Ik dácht dat ik me fit voelde, maar weet nu dat het stukken beter kan.” Met 10 tips voor een gezonde leefstijl en lekkere recepten uit Wendy’s nieuwe boek om zelf mee aan de slag te gaan.

Waarom huilt de een snel, en de ander zelden? En hoe gezond is huilen eigenlijk? Wij zochten uit wat het nut en de noodzaak zijn van een lekker potje janken.

Zacht, naadloos, duurzaam en het zit als een tweede huid... Zo zien we lingerie en loungewear het liefst.

Van cacao-behandeling tot Uyuni-ritueel en van een eeuwenoude ceremonie tot fonkelnieuwe technologieën: de weldadigste beauty- en wellnessrituelen uit verre oorden op een rijtje (maar wel gewoon in Nederland te boeken, uiteraard).

We peinzen, tobben en piekeren wat af. Over échte problemen, maar ook over dingen die er nauwelijks toe doen. Hoe kun je die piekerneiging ombuigen naar iets positiefs?

