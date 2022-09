De ‘R’ in de maand: zorg dat je voldoende van déze vitaminen binnenkrijgt

Waar mensen vroeger van september tot april (in de maanden met de ‘r’ erin) moeilijker aan verse groenten en fruit konden komen en daarmee een lagere weerstand hadden, was het slikken van vitaminen een manier om de griep buiten de deur te houden. Inmiddels hebben we het hele jaar door vitaminebronnen tot onze beschikking, en kunnen we onze weerstand een boost geven door gezond te eten.

Vitaminen bijslikken

Toch is het niet verkeerd om in de herfst en winter wat extra vitaminen te slikken om je lichaam gezond en sterk te houden. Er gaan namelijk aardig wat vitaminen verloren tijdens het koken van je maaltijden. Bijslikken is dus geen overbodige luxe. Vooral deze varianten geven je weerstand een boost.

B-vitamines

Vermoeidheid en irritatie liggen in de donkere dagen op de loer. Drie B-vitamines lijken te helpen in de strijd daartegen. Niet alleen vitamine B1 is in de koude maanden je beste vriend, maar ook vitamine B2 en B6.

Vitamine C

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitamine C is minimaal 75 mg voor volwassenen. Nu vinden we deze vitaminesoort vooral in koolsoorten, citrusfruit, kiwi’s, bessen en aardbeien. Slik gerust bij als je twijfelt of je er wel genoeg van binnenkrijgt. Volgens de EFSA (European Food Safety Authority) heeft vitamine C een hele lage toxiciteit. Oftewel: je kunt er niet snel een overdosis van krijgen.

Vitamine D

In de herfst en winter leven we met minder zonuren, wat betekent dat je lichaam minder vitamine D aanmaakt. Maar vitamine D kunnen we ook binnen krijgen door het eten van bepaalde voedingsmiddelen. In voeding komt vitamine D voor in twee vormen: ergocalciferol (vitamine D2) en cholecalciferol (vitamine D3). Vitamine D2 wordt gevormd in bepaalde paddenstoelen en schimmels. Vitamine D3 zit van nature in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.

Dit kun je doen voor een gezonde weerstand

Niet alleen vitaminen eten en bijslikken zorgen voor een gezond lichaam en een stevige weerstand. Dit kun je nog meer doen om jezelf in de herfst- en wintermaanden fit te blijven:

eet voldoende fruit en groenten;

eet gevarieerd;

beweeg voldoende, blijf sporten;

zorg dat je goed en voldoende slaapt;

trek erop uit, ga naar buiten.

Groenten en fruit die bijdragen aan een sterke weerstand

Appel

Appel zit boordevol vitamine C en vezels. Ook bevatten appels het stofje pectine en dat helpt je cholesterol te verlagen.

Broccoli

Een super vitaminebom. Je vindt er bijna alle vitaminen in.

Peer

Bevat een overvloed aan vitamine C, maar er zitten ook veel mineralen in, zoals calcium, en vezels.

Rode kool

Net als bij broccoli geldt: niet te lang koken, want dan verliest de groente veel van de vele vitaminen die het bevat. Zit ook vol vezels en mineralen.

Pompoen

Bron vooral van bètacaroteen en vitamine E.

Bron: Maastricht UMC, avogel