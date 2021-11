De tech-nek: dit is het en zo voorkom je het

Zo’n tech-nek klinkt misschien onschuldig maar kan op den duur zorgen voor klachten als hoofdpijn, nekkrampen en pijnlijke schoudergewrichten. In het ergste geval kun je hier last krijgen van tintelingen en gevoelloosheid.

Spieren in nek

“Als je op je telefoon, tablet of laptop bezig bent, zit je vaak stil met je nek een beetje gebogen”, legt orthopedisch chirurg K. Daniel Riew uit aan Health Matters. “De spieren in de achterkant van de nek trekken dan samen om je hoofd omhoog te houden”, vertelt hij. Hoe meer je naar beneden kijkt, hoe harder je spieren moeten werken om je hoofd omhoog te houden. “Hierdoor kunnen je spieren oververmoeid raken en kun je last krijgen van een zogenaamde tech-nek.”

Achterover leunen

Volgens de orthopedisch chirurg is ‘gewoon rechtop’ zitten niet voldoende. Volgens hem is het beter om in een stoel te zitten die 25 tot 30 graden naar achter kan leunen. Zo hoeven de spieren aan de achterkant van de nek niet samen te trekken om je hoofd omhoog te houden. Ook verplaatst het lichaamsgewicht naar de stoel wat goed is voor de ruggengraat.

Regelmatig bewegen

Als je een kantoorbaan hebt, helpt het ook om regelmatig op te staan en te bewegen. Dit zou je eigenlijk elke 15 tot 30 minuten moeten doen, al is het maar voor een minuut. Tot slot adviseert de orthopedisch chirurg om gebruik te maken van een sta-bureau én om in je vrije tijd te sporten. “Sporten die de hartslag en ademhalingsfrequentie verhogen, houd de rug en nek gezond.”

Oefeningen op een (kantoor)stoel met Lot:

Bron: Health Matters