De verwarming minder hoog? Zo voorkom je vocht- en schimmelplekken

Door de lagere temperatuur in huis én doordat veel mensen minder ventileren, is er meer kans op vochtplekken in huis. Experts waarschuwen zelfs voor een ‘schimmelgolf’.

Meer schimmel door lagere verwarming

Het lijkt slim om de ramen gesloten te houden en de ventilatieroosters dicht te maken; dan kan er immers geen koude buitenlucht naar binnen. Toch is dat volgens bouwkundige Hans Brummel van Bouwcentrum Advies niet slim om te doen. “Zonder ventilatie blijft de luchtvochtigheid op een veel te hoog percentage en kan schimmel zich verder ontwikkelen”, legt hij uit in de Gelderlander.

Goed ventileren is dus belangrijk. En draai de verwarming niet te laag. Volgens de expert houdt schimmel van een temperatuur van 16 graden of later. Brummel: “Binnen een maand kan een plafond al zwart zijn van de schimmel. Wie z’n verwarming de komende maanden lager heeft staan en niet goed ventileert, kan dus al in korte tijd een heel ongezond leefklimaat veroorzaken.”

Schimmels houden van vocht en kou

Veel mensen denken dat schimmel alleen voorkomt in oude of slecht onderhouden (huur)huizen. Maar dat is niet zo. Als de temperatuur laag is en de luchtvochtigheid hoog, kan schimmel ook in nieuwbouwhuizen ontstaan.

Ongezond

Schimmel ziet er niet alleen vies uit, het is ook ongezond. Het kan namelijk schadelijk zijn voor je luchtwegen, waarschuwt Milieu Centraal. De stichting heeft ook tips om schimmel in huis te voorkomen.

Tips om schimmel te voorkomen

Ventileren, ventileren, ventileren. Zorg dat de lucht door je huis kan stromen, zodat vocht goed weg kan.

Ventileer extra als je kookt, doucht en klust.

Maak regelmatig schoon. Schimmel hecht zich sneller aan kalk en vuil.

In vochtige ruimtes, zoals de badkamer, kun je schimmelwerende muurverf aanbrengen.

Zet toch even de verwarming aan als het kouder wordt dan 18 graden. Boven die temperatuur gedijen schimmels minder goed.

Geen vochtvreters

Milieu Centraal adviseert om géén vochtvreters of elektrische ontvochtigers te gebruiken als je huis vochtig is. Ontvochtigers gebruiken namelijk veel stroom. En ze werken eigenlijk alleen in een kleine, afgesloten ruimte.

Vochtvreters zijn vochtabsorberende zouten of gels. Ook die werken alleen in kleine ruimtes, zoals een kast. Vochtvreters werken bovendien maar heel kort, waardoor je steeds nieuwe moet kopen. Niet handig dus.

In een schoon huis hebben schimmels iets minder kans

Bron: De Gelderlander, Milieu Centraal, de Volkskrant