De vijf fases van de overgang: dit kun je verwachten en zo lang duurt het

De overgang is het moment dat een vrouw van vruchtbaar naar onvruchtbaar gaat. Tijdens de overgang verandert het lichaam, omdat de eierstokken minder oestrogeen en progesteron produceren. Hormonen gaan dus erg schommelen, wat zorgt voor verschillende verschijnselen. Bijvoorbeeld de maar al te bekende opvliegers, meer last van menstruatieklachten en hevig zweten in de nacht. De overgang is een proces waar jaren overheen gaan, dat uiteindelijk leidt tot de menopauze: de laatste ongesteldheid. Maar daar gaan verschillende fases aan vooraf. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar die (lange) weg die een vrouw hiernaartoe aflegt voordat de overgang echt daar is.

Officieel begint de overgang pas bij het onregelmatig worden van de menstruatie. Als de menstruatie nog regelmatig is, wimpelen huisartsen klachten van vrouwen vaak af. Toch merken veel vrouwen al overgang gerelateerde klachten als de menstruatie nog hetzelfde is. Dit onderzocht de de Amerikaanse dokter Jerilynn C. Prior, oprichtster van het centrum voor menstruele cyclus en ovulatie onderzoek (CeMCOR). Zij deed onderzoek naar de symptomen van de pre-menopauze, waaruit ze vijf fases van de pre-menopauze heeft geïdentificeerd. Zo kun je grofweg inschatten in welke fase van de overgang je zit.

Verschillende fases van de overgang

Wanneer de pre-menopauze begint, is bij elke vrouw verschillend. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 40-45 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun laatste menstruatie hebben, is 51 jaar. Dit zijn de verschillende fases waar een vrouw in die jaren doorheen gaat:

Fase A

In de eerste fase is de menstruatie nog regelmatig en hoe je het gewend bent. Je kunt nog steeds last hebben van menstruatieklachten als gevoelige (en zelfs pijnlijke) borsten, stemmingswisselingen en hoofdpijn. Gewichtstoename en beginnende opvliegers zijn ook niet vreemd in deze fase.

Fase B

In de tweede fase van de menopauze is de menstruatie nog steeds regelmatig, maar de cyclus gaat steeds meer afwijken. Je kunt zwaardere bloedingen krijgen en de klachten toelopend naar je menstruatie worden erger. Opvliegers komen vaker voor, vooral vlak voor de menstruatie.

Fase C

In de derde fase gaat de cyclus steeds meer afwijken, soms duurt de ongesteldheid langer en soms juist korter. Opvliegers komen ook vaker voor, al zijn ze nog niet heel erg aanwezig. Daarbij kun je meer last krijgen van zweten in de nacht.

Fase D

Bij de op één na laatste fase van de menopauze begint de menstruatie echt onregelmatig te worden, waarbij de tussenpozen zelfs langer kunnen duren dan 35 dagen. Opvliegers zijn in deze fase haast je beste vriend, zo vaak komen ze voor. Het is ook een verwarrende fase; soms denk je dat de laatste menstruatie al geweest is. Het is niet gek als je na drie maanden plots weer ongesteld bent.

Fase E

Fase E is het laatste jaar van de menstruatie. Deze fase kenmerkt zich door hevige opvliegers en de zwembaden van zweet in de nacht. Gelukkig heb je in deze fase minder last van krampen, pijnlijke borsten en stemmingswisselingen. Het vervelende is alleen; je weet pas dat dit het laatste jaar is als je al een jaar niet meer hebt gemenstrueerd.

De overgang is natuurlijk voor iedereen anders. Overgangsklachten kunnen tien jaar of zelfs meer bestaan, informeer jezelf dus goed over jouw klachten en neem ze serieus.

Bron: COMCOR, Moetiknaardedokter.nl, Meisjesvanvijftig.nl