De wachtlijsten voor déze operaties zijn nu het allerlangst

Mooi is dat. Je zit met een kwaal en kunt pas over enkele weken of zelfs maanden onder het mes. Sinds de coronacrisis is dat het lot van 100.000 tot 120.000 méér mensen dan normaal, volgens schattingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wachtlijsten voor operaties

Mensen die moeten worden geopereerd aan een afwijking aan hun neusschot hebben de grootste pech. Zij moeten gemiddeld vier maanden wachten op een operatie. Ook als je een navelbreuk hebt, wordt je geduld flink op de proef gesteld. Pas na zo’n 15 weken wachten, kun je onder het mes. Hetzelfde geldt voor mensen met een hartritmestoornis.

Coronapandemie en personeelstekorten

De lange wachtlijsten voor operaties hebben vooral te maken met het uitstellen van de zorg tijdens de coronapandemie. Ook de personeelstekorten in de zorg maken de wachttijd er niet minder op.

29 weken wachten

De cijfers zijn berekend door het NZa en geven een gemiddelde aan. Zo kun je voor de behandeling van een hartritmestoornis bij het Isala-ziekenhuis in Zwolle al na 4 weken terecht, terwijl je bij het Amphia Ziekenhuis in Breda tot wel 29 weken moet wachten.

Verlies van kwaliteit van leven

Zo lang wachten op een operatie of behandeling kan in veel gevallen voor problemen zorgen. Veel mensen lopen langer door met pijn en te lang wachten met de behandeling voor een hartritmestoornis leidt volgens cardioloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Joan Meerder tot ‘veel verlies van kwaliteit van leven’ omdat mensen constant schrikken of buiten adem zijn.

Angst om dood te gaan

Natuurlijk zijn er middelen om de leefbaarheid iets te vergroten. Medicatie kan pijn verminderen of het hartritme iets reguleren. En wanneer mensen het risico lopen te overlijden, krijgen zij voorrang op de wachtlijsten. Maar daarmee is niet alles opgelost. “Wachten geeft alle patiënten heel veel stress”, zegt Meeder tegen ANP. “Mensen zijn soms bijvoorbeeld bang om dood te gaan. En dat is ook een voorstelbare angst.”

Bron: ANP.