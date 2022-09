De wetenschap zegt het: mannen die veel schoonmaken leven langer

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die regelmatig schoonmaken langer leven. We verzinnen het niet, dit is echt de uitkomst van het onderzoek. Maar misschien, heel misschien, delen we wel nét dat ene stukje uit de conclusie dat ons heel goed uitkomt.

150 minuten bewegen per dag

Het zit zo: de McMaster University en Hamilton Health Sciences voerden in 2021 in opdracht van het Health Research Institute een onderzoek uit onder ruim 130.000 mannen en vrouwen uit 17 landen. Ze onderzochten de effecten van bewegen op het risico op vroegtijdig overlijden en hart- en vaatziekten. Daarvoor keken ze vooral naar de gezondheid van mensen die de richtlijn van de WHO halen: 150 minuten matig intensief bewegen per dag.

Gezondheidsvoordelen schoonmaken

Uit dat onderzoek bleek dat de mensen die minstens 150 minuten per dag matig intensief bewegen 28% minder kans hadden om tijdens het onderzoek te overlijden dan mensen die minder bewegen. Als mannen het schoonmaken dus een beetje actief uitvoeren, kan dat ervoor zorgen dat ze hier langer door leven. Denk dan wel aan hard werken in de tuin of in ieder geval een activiteit waarbij je hartslag omhoog gaat en je lichtjes gaat zweten. Een doekje over de tafel halen is niet genoeg, maar de vloer eens flink schrobben kan bijvoorbeeld wel bijdragen aan de goede gezondheid. Dat een rondje rennen of fietsen dat effect ook heeft, laten we voor het gemak gewoon even buiten beschouwing. Aan die informatie heeft niemand wat.

Niet doorvertellen

We moeten het er toch bij zeggen: de uitkomst van dit onderzoek geldt niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Ook vrouwen moeten zich aan die 150 minuten per dag houden om de gezondheidsvoordelen te kunnen ervaren. Regelmatig een grote schoonmaak houden, is dus ook voor vrouwen gunstig. Maar dat is nou net dat stukje informatie uit dit onderzoek dat je er per ongeluk niet bij vertelt.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Nu.nl