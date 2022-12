Depressieve gevoelens? Dat komt misschien door je darmflora

De darmen en hersenen worden regelmatig met elkaar vergeleken. Niet alleen omdat ze qua uiterlijk wel wat van elkaar weghebben, ook (en vooral!) omdat de twee op gezondheidsgebied van grote invloed op elkaar zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk opnieuw dat een depressie gevoed wordt door een afwijkende darmflora, of andersom.

De link tussen je darmen en een depressie

In vakblad Nature communications verschenen deze week twee nieuwe onderzoeken, die zich beide focussen op de link tussen je darmen en een depressie. Voor het onderzoek vulden ruim 3300 Nederlanders een vragenlijst over depressieve gevoelens in en leverden ze ontlasting in bij het lab.

Net als uit eerdere onderzoeken bleek: je darmflora en depressie hebben veel met elkaar te maken. In de ontlasting van proefpersonen die met depressieve gevoelens kampten, werden maar liefst dertien bacteriestammen minder gevonden dan in de ontlasting van proefpersonen zonder een depressie. En precies die stammen beïnvloeden welke stofjes er worden aangemaakt in de hersenen.

Andere behandelingen

Sterke conclusies kunnen nog niet getrokken worden, maar het is een eerste stap naar meer duidelijkheid. Psychiater en onderzoeker Anja Lok, die namens Amsterdam UMC meewerkte aan het onderzoek, hoopt dat het vooral een startschot is om te zoeken naar andere behandelingen tegen depressies.

“Veel patiënten zijn geholpen bij antidepressiva of cognitieve gedragstherapie, maar niet iedereen. Hopelijk kunnen we hen in de toekomst ook behandelen met probiotica of voeding. Of met darmflora-analyse voorspellen wie op welke therapie reageert.”

Bron: de Volkskrant, nature communications,