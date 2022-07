Deze 10 middeltjes helpen tegen jeukende muggenbulten

1. IJs

Kou helpt tegen de jeuk en de zwelling van wondjes. Je kunt wat ijsklontjes of een koelelement even kort (!) op de muggenbult houden. Zo wordt de plek als het ware licht verdoofd en zal de jeuk even wegblijven.

2. Alcohol

Het gaat hierbij om alcohol om wonden te ontsmetten. Dep wat pure alcohol (die je kunt kopen bij de drogist of apotheek) op een watje en daarna op de muggenbult. Je zult merken dat de jeuk hierdoor een stuk minder wordt.

3. Zout

Heb je altijd maar last van de jeuk? Dan kan zout de oplossing zijn. Maak de muggenbult een beetje nat en strooi er wat grof zout op.

4. Citroen- of limoensap

Natuurlijke zuren kunnen jeuk voorkomen. Vers citroen- en limoensap helpen niet alleen tegen de jeuk: ze voorkomen ook infecties.

5. Tandpasta

Misschien een verrassende, maar het werkt er niet minder om. Munt heeft een kalmerende werking. Smeer een klein beetje tandpasta op de muggenbult om de jeuk tegen te gaan.

6. Appelciderazijn

Dit goedje is heel handig voor meerdere dingen. Het helpt zoals misschien bekend tegen een verbrande huid, maar dus ook tegen jeuk. Door het zuur in de appelciderazijn wordt de jeuk minder. Je kunt een beetje op een watje doen en op de muggenbult deppen.

7. Baksoda

Baksoda (ook wel baking soda) is geen product dat heel goed is voor je huid. Toch zorgt het ervoor dat de jeuk van muggenbulten kan verdwijnen. Maak een pasta van baksoda en water en laat dit goedje intrekken op de muggenbult. Bakpoeder is trouwens niet hetzelfde als baking soda.

8. Aloë vera

Iets wat tegen een heleboel dingen werkt: aloë vera. Het wondermiddel voor verkoeling. Door de muggenbult te koelen zal ook de jeuk afnemen.

9. Bananenschil

De suikers die zich aan de binnenkant van een bananenschil bevinden, helpen vocht uit de muggenbult te halen. Wrijf de binnenkant van de bananenschil over de muggenbult om de jeuk te verminderen.

10. Tea tree olie

Tea tree is een natuurlijke olie die zwellingen vermindert. Daardoor kan ook jeuk worden verzacht. Tea tree olie is ook goed voor het verminderen van de kans op infecties.

