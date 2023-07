Déze 4 populaire supplementen kunnen acné veroorzaken

En de kans is groot dat jij deze supplementen slikt.

Collageen

Zoek je suppletie voor een stralende huid, dan stuit je al snel op collageen. Collageen is een eiwit dat de huid stevig en elastisch maakt en daarmee huidveroudering tegengaat. Sommige collageenproducten bevatten echter sulfieten, die tot verstoppingen kunnen leiden. Slik je een collageensupplement en krijg je last van een uitbraak, stop dan met het product. Een betere optie is in dat geval een collageenproduct zónder sulfieten of bijvoorbeeld pre- of probiotica, die de groei van goede bacteriën in de darmen bevorderen.

Vitamine B12

Vegetariërs en veganisten wordt aangeraden vitamine B12-suppletie te slikken, omdat deze vitamine met name in dierlijke producten voorkomt. Vitamine B12 is een echte alleskunner: het zorgt onder andere voor een betere weerstand, een hoger energieniveau en voor de aanmaak van rode bloedcellen. Helaas leidt de inname van (hoge dosissen van) vitamine B12 bij sommige mensen tot puistjes. Is dit bij jou het geval, stop dan met het supplement en ga op zoek naar andere bronnen van vitamine B12, zoals plantaardige melksoorten of bepaalde vleesvervangers.

Jodium

Veel mensen slikken jodium voor een optimale schildklierwerking en een beter energieniveau. Weinigen weten dat jodium voor de acnegevoelige huid minder geschikt is. Een teveel aan jodium kan ontstekingen in de huid veroorzaken doordat het de aanmaak van talg stimuleert. Om die reden is het ook goed om jodiumhoudend zout zoveel mogelijk te vermijden. Wil je om specifieke redenen toch jodium blijven slikken, kies dan voor supplementen als vitamine D, zink en visolie, die de huid in balans houden.

Biotine

Wie ooit een poging heeft gedaan om een volle bos haar te creëren, heeft ongetwijfeld een periode biotine geslikt. Voor de huid is deze B-vitamine, die ook voor gezonde en stevige nagels zorgt, vaak een minder goed idee. Een teveel aan biotine vermindert namelijk het vermogen van het lichaam om vitamine B5 op te nemen, en B5 is nu juist hard nodig bij de regulering van de huidbarrière en talgproductie. Wie over te weinig B5 beschikt, heeft dus een grotere kans op het ontwikkelen van acné. Een supplement met een lagere dosis biotine kan eventueel uitkomst bieden.

