Deze 5 signalen van je huid wijzen op een vitamine D-tekort

Vitamine D-tekort

Meestal speelt een vitamine D-tekort op in de winter. Nu we veel thuis zitten, kan het zijn dat je hier langer last van hebt. Zeker als je geen tuin of balkon hebt kun je te weinig daglicht krijgen om vitamine D aan te maken. En dat terwijl vitamine D zó belangrijk is voor je hele gezondheid en welzijn.

Vitamine D tegen corona en meer

Sommige experts zeggen zelfs dat het je kan wapenen tegen coronaklachten. Je hebt het echter ook nodig voor een gezonde, stralende huid. Om zeker te weten dat je genoeg zonlicht krijgt, moet je dagelijks tussen 11.00 uur en 15.00 uur een kwartier tot een half uur zonlicht vangen op je hoofd en handen. Lukt dat niet? Niet getreurd, het betekent niet automatisch dat je te weinig zonlicht vangt als je na 16.00 uur pas de deur uitgaat. Je moet dan alleen langer buiten zijn om genoeg vitamine D te vangen.

Dat kan moeilijk te peilen zijn. Wanneer zit je nou goed en wanneer krijg je echt niet voldoende vitamine D? Volgens dermatologen zijn er vijf signalen waaraan je een vitamine D-tekort aan je huid kunt aflezen.

1. Een doffe huid

Zoals alle organen heeft ook de huid - ons grootste en zwaarste orgaan - vitamine D nodig om goed te functioneren. Als je huid grauw oogt of minder stevig en soepel voelt, kan er sprake zijn van een tekort. Dat geldt ook als je last hebt van donkere kringen onder je ogen. De huid heeft vitamine D nodig om zichzelf te herstellen.

2. Puistjes

Vitamine D kan het aantal ontstekingen van de huid verkleinen. Door een tekort kun je meer last hebben van acne of rosacea. Omdat de vitamine daarnaast invloed heeft op het reactievermogen van je bloedsuiker, kan het ook ontstekingen op die manier beïnvloeden.

3. Fijne lijntjes

Vitamine D werkt als een antioxidant, wat betekent dat het ook vecht tegen fijne lijntjes en rimpels. De vitamine gaat de strijd aan met vrije radicalen die de lijntjes kunnen veroorzaken. Een tekort zorgt er niet alleen voor dat aanwezige rimpels dieper en zichtbaarder worden, maar nieuwe lijntjes ook sneller ontwikkelen.

4. Droge huid

Een droge, jeukende huid is een veelzeggend teken van een vitamine D-tekort. Het manifesteert zich vooral op de wangen, kin en het voorhoofd. In extreme gevallen kunnen mensen met een tekort zelfs eczeem ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen met eczeem gebaat zijn bij vitamine D - of ze die nou halen uit zonlicht of een supplement.

5. Zweten

Een van de eerste tekenen van een vitamine D-tekort is overmatig zweten. Je zweet dan over het lichaam, inclusief je gezicht. Die kan daar droog en geïrriteerd door raken en tegelijkertijd de kans op puistjes vergroten. Wat extra vitamine D kan dan helpen.

Vitamine D slikken en smeren

De snelste manier om vitamine D aan te vullen is met supplementen. Daarnaast bestaan er serums waaraan vitamine D is toegevoegd, zodat je huid direct de voordelen daarvan ondervindt.

Wil je meer weten over het belang van vitamine D voor je huid?

