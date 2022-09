Deze 6 onverwachte signalen kunnen duiden op hartproblemen

Veel vrouwen lopen rond met een hartprobleem zonder dat ze dit in de gaten hebben. Op het eerste zicht lijken het misschien onschuldige kwaaltjes, maar stiekem kan het duiden op een serieuzer probleem. Niet om iemand bang te maken, maar omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, kun je deze symptomen beter niet negeren:

Plotseling zichtverlies

Wanneer je uit het niets dubbelziet of last krijgt van wazig zicht in beide ogen, is het verstandig naar de eerste hulp te gaan. Ook dit kan namelijk een teken zijn van een hartinfarct.

Maagpijn

Een drukkend gevoel in de maag dat je niet kan linken aan iets wat je recentelijk gegeten hebt, kan duiden op een hartaanval. Vooral als je je daarbij ook nog moe voelt en snel(ler) buiten adem bent. Hoe sneller de behandeling, hoe beter de prognose. Twijfel dus niet en schakel hulp in als je serieuze maagpijn hebt of zomaar misselijk bent.

Opgezwollen benen

Zwelling in de benen of pijnlijke benen kunnen duiden op diep-veneuze trombose. Deze aandoening kan zorgen voor blokkades in de aorta, dus bel direct een huisarts wanneer je dit probleem bij jezelf constateert.

Verkleurde oogleden

Gelige oogleden of oogleden met gele plekjes zijn vaak een teken van een te hoog cholesterol en dat vergroot weer het risico op een hartaandoening. Laat je cholesterolniveau daarom op tijd testen en bespreek met een arts welke stappen je kunt ondernemen om dit te verlagen.

Rood, gevoelig tandvlees

Er kunnen zich hart- en vaatziekten voordoen wanneer een orale bacterie in het bloed terechtkomt en zich ophoudt bij de hartklep. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig naar de tandarts gaan om het gebit grondig te reinigen, de kans op een hartaandoening kan verkleinen.

Blauwe vingers

Win advies in bij een dokter wanneer je blauwachtige vingers, tenen, oorlellen, handen, lippen of wangen hebt. Dit kan ontstaan door een zuurstoftekort in het weefsel, wat eventueel kan duiden op hartfalen.

