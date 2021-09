Déze 6 yogaposes zijn heel goed voor je brein

Charlotte Labee van Brain Balance weet alles over de hersenen en heeft zes ideale yogaposes op een rij gezet.

1. De lotushouding

Dit is een bekende, meditatieve yogapose die hoofdzakelijk een kalmerend effect heeft op de hersenen. Let goed op je ademhaling als je deze pose hebt aangenomen. Zo word je rustig, kun je negatieve gedachtes naar de achtergrond laten verdwijnen en kun je je focus trainen.

Beeld Shutterstock

2. De kaars

Nu komen we al bij een moeilijkere yogapose: de kaars. Met deze pose activeer je het parasympathisch zenuwstelsel. Hierdoor komt je brein in een toestand van rust en herstel. Dit komt omdat je lichaam in deze pose denkt dat de bloeddruk in de hersenen wordt verhoogd. Dit is niet zo, maar dat helpt je wel ontspannen.

Beeld Getty Images

3. De tang

De tang is een mooie pose om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen en om mentale vermoeidheid te verminderen. Door de verlichting die deze pose aan gespannen spieren geeft en de afvalstoffen die deze helpt afvoeren, werkt deze oefening ontspannend.

Beeld Shutterstock

4. De Japanse zithouding

Deze pose is goed voor de hersenen, omdat-ie je bloedcirculatie verbetert. Daarnaast stimuleert deze pose je spijsvertering, waardoor het beter lukt om voedingsstoffen uit voeding op te nemen. Iets waar je brein veel baat bij heeft.

Beeld Getty Images

5. De hoofdstand

Als het je lukt, is ook de hoofdstand een mooie pose. Doordat deze pose het angstcentrum in de hersenen stimuleert, kan de hoofdstand je helpen om angstgevoelens te overwinnen. Ook vergroot deze oefening de bloedtoevoer naar je hersenen.

Beeld Getty Images

6. De ploeg

Nog een pose voor gevorderden, maar wel eentje met een mooi effect. De ploeg wordt zelfs regelmatig ingezet bij behandelingen tegen depressie. Het draagt namelijk bij aan een goede gemoedstoestand. Ook mooi meegenomen: deze pose stimuleert de werking van je schildklier.

Beeld Shutterstock

Bron: Charlotte Labee.