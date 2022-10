Deze 7 tekenen van een magnesiumtekort wil je niet negeren

Magnesium vind je onder andere in volkoren producten, groene bladgroenten, noten, avocado's, zeewier, peulvruchten en bananen. Eet je deze maar voel je je alsnog niet goed? Déze tekenen kunnen wijzen op een tekort aan magnesium.

Tintelende vingers

Als je veel last hebt van tintelende vingers en tenen, kan dit een teken zijn dat je een magnesiumtekort hebt. Dit kan voelen alsof deze lichaamsdelen slapen, zoals je soms ook wel met je been of hand kunt hebben. De reden? Magnesium speelt een rol bij de zenuwimpulsen van het lichaam. Een tekort kan ervoor zorgen dat deze minder goed werken, waardoor je tintelingen in je lichaam kunt ervaren.

Grieperig gevoel

Zelfs als je geen virus onder de leden hebt, kan een magnesiumtekort je continu grieperig laten voelen. Heb je vaak minder eetlust en voel je je vaak misselijk, vermoeid of slapjes? Dan is het een goed idee om eens langs de huisarts te gaan, zodat hij kan controleren of er inderdaad sprake is van een tekort.

Verkrampte spieren

Heb je geregeld kramp? Of het gevoel dat je spieren ontzettend stram zijn? Dan kan ook dat een teken zijn dat je meer magnesium binnen moet krijgen. "Onderzoekers denken dat dit veroorzaakt wordt doordat er veel calcium je zenuwcellen instroomt wanneer magnesium levels laag zijn. Hierdoor kunnen de zenuwen van je spieren overprikkeld raken", verklaart Lauren Manaker, oprichtster van Nutrition Now Counseling.

Hartkloppingen

Wanneer je te weinig magnesium binnenkrijgt, zorgt dit ervoor dat ook de kaliumwaarden in je lichaam te laag zijn. En dat heeft weer impact op de spiercellen van je hart, schrijft Women's Health. Deze impact kan ervoor zorgen dat je normale hartritme verstoord raakt, waardoor je hartkloppingen kunt krijgen. Bij terugkerende klachten zoals deze is een bezoek aan de huisarts raadzaam.

Verstoppingen

Eet je voldoende vezels, beweeg je voldoende en drink je genoeg water, maar heb je alsnóg vaak last van verstoppingen? Dan is het verstandig om eens bloed te laten prikken. Want misschien heb je wel een magnesiumtekort. Je spreekt van verstopping als je slechts 3 keer per week of minder naar het toilet moet voor de grote boodschap.

Heb je een magnesiumtekort? Pas dan op met het slikken van magnesiumpillen. Eerder waarschuwde de Consumentenbond al dat er té veel magnesium in supplementen.

Dr. Rutger geeft tips om je magnesium op peil te houden:

Libelle website van het jaar Beeld Libelle

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Healthline