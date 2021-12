Déze 7 verschillende soorten rust bestaan er (en je hebt ze allemaal nodig)

‘Waarom ben ik altijd zo moe?’ Is dat een zin die jij vaak uitspreekt? Vraag je dan het volgende af: ga je ook naar de dokter met de klacht dat je gewond bent? Nee, want de dokter heeft veel meer uitleg nodig. Waar ben je gewond? Wat is er gebeurd? Hoe voelt het? Zo is dat ook met vermoeidheid. We behandelen dat als één probleem waar één oplossing voor is: goed slapen. Maar wist je dat er zeven verschillende soorten rust bestaan? Wij leggen je uit welke dat zijn.

Fysieke rust

Dit is de meest bekende vorm van rusten. Wanneer je gesport hebt, lang gewandeld of op een andere manier fysiek actief bent geweest, dan ben je fysiek moe. Je lichaam heeft fysieke rust nodig om te herstellen hiervan. Ben je een thuiswerker? Dan is de kans groot dat je niet elke dag even fysiek actief bent. De behoefte aan fysieke rust is dan minder, maar zorg er wel voor dat je voldoende beweegt.

Mentale rust

Kun je je niet concentreren? Vergeet je van alles en nog wat? Loopt je hoofd over en blijft niks hangen? Dan kun je wel wat mentale rust gebruiken. Zelfs een kort mentaal rustmomentje tijdens een drukke werkdag kan je goed doet. En ja, dat betekent écht dat je die telefoon even weg moet leggen. Grappig om je te realiseren: fysieke inspanning, zoals een lange wandeling, kan juist zorgen voor mentale rust.

Emotionele rust

Als er veel speelt in je leven waar emoties aan te pas komen, kun je behoefte hebben aan emotionele rust. Het kan dan goed zijn om jezelf te onttrekken uit bepaalde situaties, maar ook om het contact met bepaalde personen op een lager pitje te zetten. Therapie kan een hele mooie manier zijn om emotioneel tot rust te komen.

Sociale rust

Het zijn vooral introverte personen die regelmatig behoefte hebben aan sociale rust. Een sociale setting kan voor introverte mensen namelijk ontzettend veel energie vreten. Pak regelmatig wat momentjes voor jezelf waarin je kunt opladen. Wanneer je je sociaal vermoeid voelt, is het ook goed om te kijken naar de meest uitputtende personen in je leven. Zijn deze vriendschappen je energie waard?

Zintuiglijke rust

Het verschilt per persoon welke zintuiglijke input je het meest vermoeit. Voor veel mensen is dit bijvoorbeeld geluid. Wanneer je tijdens de pandemie thuis moest werken mét je zoomende partner en drukke kinderen om je heen, dan herken je dit wel. Zoveel geluiden maken je soms horendol. Je hebt dan echt even behoefte aan zintuiglijke rust. In dit geval: stilte.

Creatieve rust

Heb jij een beroep waarbij je creativiteit constant ‘aan’ moet staan? Dan kan je creatief uitgeblust raken, tot op een punt waarbij je geen enkel idee meer bedenkt. Van een writersblock tot een burn-out. Dan is het goed om even wat creatieve rust te nemen. Het lukt je dan vaak beter om met een helikopterview naar je project te kijken. De ideeën zullen dan vanzelf weer gaan stromen.

Spirituele rust

Vaak nemen we rust omdat we weer opgeladen willen zijn voor alles wat we moeten doen. Zo wil je een goede nacht geslapen hebben voor een nieuwe werkdag. Spirituele rust is een soort rust op een veel dieper niveau. Je neemt die rust puur voor jezelf en je welzijn, niet voor alles wat je nog moet doen. Zie het als een soort basisonderhoud. Meditatie is een manier van spiritueel rusten, net zoals ademhalingsoefeningen je spirituele rust kunnen brengen.

