Déze dingen kun je allemaal doen met tijgerbalsem

Tijgerbalsem staat ongetwijfeld bij veel gezinnen in de kast. Een klein beetje van het sterk ruikende goedje op een stijve nek of pijnlijke kuit smeren kan veel verlichting geven. De van oorsprong Chinese rode tijgerbalsem bestaat uit kamfer, menthol, cajeputolie, muntolie, kruidnagelolie en kaneelolie. De witte tijgerbalsem mist de cajeputolie en kaneelolie, wat hem lichter van kleur en iets minder ‘heftig’ maakt.

Voor wie het tóch niet kent: je smeert een klein beetje op een pijnlijke plek en masseert het goed in. Na een paar minuten begint die plek op een fijne manier te branden en te verkoelen tegelijk, wat zorgt voor directe ontspanning van het gebied waar je het op smeert. Let op: tijgerbalsem mag alleen gebruikt worden op huid zonder wondjes.

Zo gebruik je tijgerbalsem nog meer

Maar je kunt nog veel meer doen met tijgerbalsem.

Tegen keelpijn. Smeer een klein beetje op je hals voordat je gaat slapen en je zult zien dat je wakker wordt met een stuk minder klachten dan toen je naar bed ging. Zorg er wel voor dat er geen tocht langs je hals komt, dan wordt het te fris.

Bij verkoudheid. Smeer een piepklein beetje onder je neus en op je neusbrug. Door de menthol kun je binnen no time weer vrij ademen! Let ook hier op dat je het niet smeert op huid die schraal is van het snuiten van je neus.

Tegen hoofdpijn. Smeer een klein beetje tijgerbalsem op je slapen en je hoofdpijn neemt af door de ontspanning die de tijgerbalsem geeft.

Om je koude voeten op te warmen. Omdat tijgerbalsem warm wordt nadat je het hebt opgesmeerd, is het ook een heerlijk middel om je voeten warm te krijgen in de winter. Doe daarna wel een dik paar zwarte sokken aan, want tijgerbalsem kan lelijke vlekken maken in je kleding en op de vloer.

Om stickers te verwijderen. Irritant hé, als er een lijmlaagje overblijft na het verwijderen van een sticker. Smeer zo'n plek als het materiaal daar geschikt voor is, in met tijgerbalsem en na een paar minuten kun je de lijm samen met de balsem makkelijk wegvegen.

Om verf van je huid te wassen. Aan het klussen geweest en zitten je handen onder de verf? Tijgerbalsem is je redder. Smeer de verfvlekken in met de balsem, laat het even inwerken en was je handen daarna grondig met zeep. De verf laat als het goed is makkelijk los.