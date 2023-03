Deze ‘gezonde’ repen bevatten meer calorieën dan een Mars

Nu gaat het bij voeding natuurlijk niet puur om calorieën, maar vooral om voedingswaarden. Dat neemt niet weg dat de repen met het label ‘gezond’, niet altijd even verantwoord zijn.

‘Gezonde’ repen

De zogenaamde gezonde repen worden vaak gezien als een verantwoord tussendoortje. Handig zijn ze ook: ze zijn individueel verpakt en wegen bijna niks, waardoor je ze makkelijk meeneemt voor onderweg. Als je zo’n reep eet en denkt iets gezonds te snacken, kom je misschien wel bedrogen uit.

Om erachter te komen of een reep daadwerkelijk gezond is, neem je de ingrediëntenlijst door. Voedingsdeskundige Pauline Maas-Bulk waarschuwt voor ‘schuilnamen’ van suiker, hierdoor rinkelt er bij de consument minder snel een belletje.

Over mueslirepen zegt ze bijvoorbeeld: “Mueslirepen moet je eigenlijk zien als een koekje of snoepje. Niet als een gezond tussendoortje. Zelfs de populaire repen op basis van fruit zijn vaak slecht. Daarbij wordt enkel het suiker van hele zoete vruchten toegevoegd.”

Bekende schuilnamen van suiker zijn onder andere honing, cane juice, maltitol, bruine rijststroop, agavesiroop, dadelpuree, rozenstroop en gezoet vruchtensap.

Meer calorieën dan een Mars

Mede door de suikers en noten, bevatten deze repen al snel meer calorieën dan een Mars. Een Mars telt 450 calorieën per 100 gram, 17 gram vet, 70 gram koolhydraten en 4 gram eiwitten. Laten we dat eens naast een paar andere repen uit de supermarkt leggen die hoger in calorieën zijn.

Per 100 gram:

Eat Natural Protein packed repen pinda’s & chocolade: 510 cal, 30,5 g vet, 32,4 g koolhydraten, 22,8 g eiwitten

Graze Bites honey cinnamon: 498 cal, 27 g vet, 42 g koolhydraten, 16 g eiwitten

Nature Valley Protein pinda & chocolade repen: 492 cal, 30,1 g vet, 22,9 g koolhydraten, 25,6 g eiwitten

Trek Protein havermout repen cocoa coconut: 468 cal, 25,3 g vet, 40,6 g koolhydraten, 18,1 g eiwitten

Hero B’tween protein pinda & chocolade: 544 cal, 34 g vet, 39 g koolhydraten, 17 g eiwitten

Be-Kind Notenreep karamel amandel zeezout: 534 cal, 40 g vet, 19 g koolhydraten, 16 gr eiwitten

Dat de repen hoger in calorieën zijn, valt overigens (deels) te verklaren: er zitten immers pinda’s en/of noten in, die van nature hoog in calorieën en vetten zijn. De repen bevatten daardoor over het algemeen betere voedingsstoffen dan een Mars, wat het verschil in eiwitten onder andere verklaart.

Het gevaar zit vooral in de al dan niet verborgen suikers. En de vetten. Van de Graze Bites is ‘maar’ 3,7 gram van de vetten verzadigd en dus goed voor je, bij de Hero-reep slechts 9 gram van de 34 gram.

Het kan heus geen kwaad om af en toe zo’n reep te eten. Net zoals je prima zo nu en dan een Mars kunt verorberen. Alleen het is niet per se een verantwoorde snack voor iedere dag. In plaats daarvan kun je dan beter een handje noten of wat pure chocolade eten.

Verantwoorde reep

Grote kans dat je je afvraagt wat dan wel een verantwoorde reep is. Dat zijn repen die gezonde ingrediënten, zoals volkoren haver, noten en stukjes fruit (geen fruitsuikers) bevatten, zegt Pauline Maas-Bulk. Die kun je zelf maken of kant-en-klaar in de winkel kopen.

Ter voorbeeld: Bolletje Goed bezig stevige havermoutreep naturel. Even hoog in calorieën en vetten als een Mars, maar met minder koolhydraten en meer voedingsvezels en eiwitten. Of de AH mueslirepen. Zeker niet suikerarm, maar wel lager in calorieën, vetten en koolhydraten.

Toch blijft zelf maken de beste optie: dan zit de reep in ieder geval niet vol ingewikkelde ingrediënten en weet je precies wat erin gaat. Daarnaast kost het niet zoveel tijd en is het nog smaakvol ook. Maak deze repen met maar twee ingrediënten als je weinig tijd hebt. Of probeer eens deze gezonde mueslirepen met chocolade, waarvoor je maar vier ingrediënten nodig hebt. Smakelijk!

Eet je vaak een schaaltje yoghurt met muesli als ontbijt? Vervang die muesli dan eens door lijnzaad. Net zo lekker, maar met meer gezondheidsvoordelen. In deze video vertelt Anne-Flore je waarom lijnzaad eten zo gezond voor je is.